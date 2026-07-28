Muchová ukončila dohady: Tady mě operovali!
Koleno? Kyčel? Zápěstí? Samá voda! Tak já vám teda ukážu, o co šlo.
Tenisová hvězda Karolína Muchová (29) vyhrnula triko a ukázala stopy po chirurgickém zákroku.
Ten »Muška« podstoupila okamžitě po návratu z Wimbledonu, kde prohrála finále s krajankou Noskovou. „Musela jsem podstoupit malou operaci, bylo to plánované,“ oznámila, aniž by specifikovala, o jakou část těla šlo.
Teď už je zřejmé, že šlo o laparoskopii v oblasti břicha. „Všechno dopadlo fajn. Akorát teď budu nějaké tři až čtyři týdny bez sportu,“ upřesnila Karolína.
Na rozdíl od své finálové soupeřky Lindy, která aktuálně chytá bronz na Sardinii, se tedy nebude účastnit turnaje v Torontu.