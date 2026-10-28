Tragédie šampionky Duboisové (†27): Děsivá nehoda!

Autor: as
Během bouře ve Francii zemřela hvězda horseballu

Byla ikonou svého sportu, pravidelně sbírala tituly mistryně světa i Evropy. Život Roxanne Duboisové (†27), francouzského esa v horseballu, vyhasl poté, co na ni spadl strom.

Nepříznivé počasí, které minulý týden zasáhlo jihovýchod Francie, si vyžádalo čtyři lidské životy. A teď se ukázalo, že jednou z obětí byla i Duboisová, na kterou údajně spadl vyvrácen ý strom.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme náhlé úmrtí Roxanne. Vybudovala si pozoruhodnou sportovní kariéru. Její talent, odhodlání a vášeň hluboce ovlivnily náš jezdecký sport,“ poklonila se jí francouzská federace.

Život s koňmi

Duboisová byla dlouholetou kapitánkou národního týmu, který trénuje její táta. Ve sportu mísícím koňské pólo, basketbal a ragby byla hvězdou. Vedle toho řídila chod rodinné stáje a učila mladé jezdce. „Koně jsou celý můj život,“ vyznala se kdysi. Teď je ve stájích prázdno, smutní i její milovaný plnokrevník Kiki Star.

 

Horseball vznikl ve 30. letech 20. století ve Francii modernizací argentinského národního sportu pato.

 

Tragická nehoda ve Francii má sportovní oběť
Tragická nehoda ve Francii má sportovní oběť

 

Témata:  blesksportRoxanne DuboisovésportFrancieEvropastrom

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