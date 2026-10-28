Tragédie šampionky Duboisové (†27): Děsivá nehoda!
Byla ikonou svého sportu, pravidelně sbírala tituly mistryně světa i Evropy. Život Roxanne Duboisové (†27), francouzského esa v horseballu, vyhasl poté, co na ni spadl strom.
Nepříznivé počasí, které minulý týden zasáhlo jihovýchod Francie, si vyžádalo čtyři lidské životy. A teď se ukázalo, že jednou z obětí byla i Duboisová, na kterou údajně spadl vyvrácen ý strom.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme náhlé úmrtí Roxanne. Vybudovala si pozoruhodnou sportovní kariéru. Její talent, odhodlání a vášeň hluboce ovlivnily náš jezdecký sport,“ poklonila se jí francouzská federace.
Život s koňmi
Duboisová byla dlouholetou kapitánkou národního týmu, který trénuje její táta. Ve sportu mísícím koňské pólo, basketbal a ragby byla hvězdou. Vedle toho řídila chod rodinné stáje a učila mladé jezdce. „Koně jsou celý můj život,“ vyznala se kdysi. Teď je ve stájích prázdno, smutní i její milovaný plnokrevník Kiki Star.
|Horseball vznikl ve 30. letech 20. století ve Francii modernizací argentinského národního sportu pato.