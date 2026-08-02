Basketbalový svět v šoku: Hrůzná smrt ruského trenéra
Ruská média šokovala sportovní svět zprávou o tragickém úmrtí populárního trenéra Eduarda Sandlera (†44). Osudnou se mu stala adrenalinová vyjížďka na vodním skútru, která skončila zničujícím nárazem do skal.
Kouč basketbalového celku PBC Dynamo Vladivostok dováděl na vodním skútru v přístavu nedaleko obchodního centra Burny. Podle očitých svědků ale najednou ztratil kontrolu nad plavidlem. V plné rychlosti vletěl do vlnolamu, od kterého se odrazil rovnou na ostré skály. Sandler utrpěl fatální zranění a zemřel ještě před příjezdem záchranné služby.
Instruktor, který měl na vodní radovánky dohlížet, se okamžitě ocitl v hledáčku vyšetřovatelů. Úřady už potvrdily, že se důkladně prověřuje případná nedbalost a možné porušení bezpečnostních předpisů. Basketbalový klub je náhlou ztrátou svého trenéra naprosto zdrcen.
„Eduard Michajlovič Sandler zemřel... Je to nenahraditelná ztráta pro celou sportovní komunitu Přímořského kraje a pro ruský basketbal. Eduard Michajlovič zasvětil svůj život rozvoji tohoto sportu, výchově hráčů a budování silného systému. Díky jeho energii, charakteru a odhodlání dosáhlo Dynamo velkých úspěchů a významných vítězství. Všichni, kdo znali Eduarda Michajloviče, si ho budou pamatovat jako muže, který miloval basketbal a Přímořský kraj celým svým srdcem. Vyjadřujeme nejhlubší soustrast jeho rodině, blízkým, přátelům, kolegům a všem, kteří sdílejí tuto hlubokou ztrátu,“ napsali zástupci týmu na svůj účet na síti Telegram.