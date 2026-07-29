Tragická smrt brankáře Mládka (†20): Detaily smrtelné nehody
Český hokej se topí v slzách kvůli tragické smrti brankáře Jakuba Mládka (†20). Nadějný strážce brankoviště Baníku Hodonín, se kterým se dnes rodina, přátelé a spoluhráči naposledy rozloučí, zemřel při hrůzné nehodě.
Šokující zprávu o Mládkově úmrtí přinesl bez bližších informací o příčině tragédie minulou středu jeho klub. „Hodonínský hokej zasáhla mimořádně bolestná zpráva. V úterý 21. července 2026 tragicky zemřel ve věku pouhých dvaceti let náš bývalý brankář Jakub Mládek," napsali v oznámení.
Podle informací Blesku stála za smrtí všemi oblíbeného sportovce autonehoda, ke které došlo v úterý v půl čtvrté ráno nedaleko jeho rodiště. „Po příjezdu na místo se potvrdilo, že došlo k čelnímu střetu osobního vozidla s nákladním automobilem. Vlivem silného nárazu začalo osobní vozidlo hořet. Přes veškerou snahu zasahujících složek utrpěl jeho řidič zranění neslučitelná se životem,“ rozebral noční neštěstí policejní mluvčí Petr Vala. Ke zprávě připojil také video, které ukazuje ohořelé trosky vozu.
Ze zatím zcela neznámých příčin přejel Jakub do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího kamionu. Jeho šoféra policisté podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. U zesnulého mladíka byla nařízena soudní pitva, která má potvrdit, či vyvrátit případný vliv alkoholu nebo jiných návykových látek.
Přesnou příčinu tragédie a její další okolnosti vyšetřovatelé nadále zjišťují. Mateřský klub mezitím se svolením rodiny zveřejnil Kubovo smuteční parte. „Pro nás navždy jediný a jedinečný,“ stojí na něm srdceryvná slova od maminky Jany a táty Kamila. Kromě nich oplakává tragicky zesnulého brankáře také přítelkyně Natálka a prarodiče.
Samotný hokejový tým vydal už v týdnu na svém webu velmi dojemný nekrolog. „S Baníkem spojil celý svůj hokejový život. Do SHKM přišel už jako šestiletý, začínal v přípravce a postupně prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Jeho cesta v zelenočerném dresu jej nakonec dovedla až do mužského B-týmu. Baník pro něj nebyl jednou ze zastávek. Byl jeho prvním a jediným hokejovým domovem. Na hodonínském zimním stadionu vyrůstal, učil se chytat, prožíval vítězství i porážky a během let se stal součástí mnoha kabin, týmů a společných vzpomínek,“ napsali zdrcení zástupci klubu.