Žena španělského trenéra Denii se do Prahy těší: Budeme tu žít!
Traduje se, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia (52) a jeho pravá ruka Amo to prý zvládnou. A choť hlavního kouče Anchonia, po česku »Tonička«, se na kvartýr hrazený FAČR vyloženě těší.
„Moje rodina má z mé nové práce v Česku radost. Jsou šťastní. Žena tady chce žít, bude to kousek od Pavla Nedvěda, asi deset minut od sídla asociace. Ten byt, ze kterého je vidět na hřiště, je úžasný. Chci bydlet a žít v Praze,“ vyznal se Santi Denia.
„Cítíme ze hřiště vůni trávy a pracujeme na stěhování. Chceme pochopit kulturu a mluvit mluvit s lidmi. Nechceme tu být jako slon v porcelánu,“ připojil Pablo Amo.