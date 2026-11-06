Náhlý zvrat v případu dluhů experta F1 Krále: Má se bát basy?!
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Bývalý závodník a komentátor závodů formule 1 na TV Nova zahučel v rodinném »byznysu s chudobou«. V roce 2021 kvůli obřím nesplaceným částkám (převážně SVJ) požádal o oddlužení, soudu přiznal minimální mzdu a ošacení jako jediný majetek. Letos Král mohl být ze zákona »čistý« byť vrátil jen necelých 400 tisíc korun. Ale po stížnostech věřitelů insolvenční správce navrhl soudu, aby oblíbenci fanoušků Pepovi zbytek dluhů neprominul. A teď má na krku ještě »prokurátorku«!
Klíčový svědek
„S ohledem na aktivity dlužníka je minimálně sporné, zda lze dlužníkem vykazovanou mzdu považovat za přiměřenou jeho schopnostem,“ napsala Karolína Krůtová z ústeckého státního zastupitelství. „Zůstalo zcela neobjasněno, jaké příjmy dlužník skutečně kromě mzdy od společnosti Praga Export v průběhu oddlužení měl,“ dodala s pochybnostmi o Králově poctivém záměru.
Že by tajil příjmy z reklamy? Soud by si podle státní zástupkyně měl posvítit zejména na projekt EisKing, který expert na F1 založil s kolegou komentátorem Števem Eiselem. Klíčovým svědkem bude Jiří Štěnička, jenž figuruje ve třech firmách spojených s duem EisKing – ale nikde neuvádí účetní uzávěrky! Král si k obhajobě musí připravit všechny papíry, aby před taláry dokázal, že je opravdu »chuďas«. Jinak půjde do konkurzu a v krajním případě dostane místo volantu klepeta!