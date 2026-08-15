Navrátilová o návštěvě u Kvitové: Kují pikle do debla!
Jako každé léto vyrazila na skok do rodné země, letos si tenisová ikona Martina Navrátilová (69) výlet zpestřila návštěvou u kolegyně Petry Kvitové (36). A fanouškům práskla, co za tím stálo!
Mají k sobě blízko už 15 let, kdy mladičká Petra poprvé senzačně vyhrála Wimbledon a legendární krajanka slzela v čestné lóži dojetím. „Martino, vždy jsi byla můj obrovský vzor,“ umocnila před aplaudujícím centrkurtem jejich vztah.
Za rok Wimbledon
I ve sportovním důchodu k sobě mají pořád blízko. Před měsícem se na sebe culily ve wimbledonské lóži při sledování českého finále, teď se potkaly znovu. „Martino, moc děkuji za návštěvu. Nikdy bych si nemyslela, že se tento moment stane,“ napsala Kvitová ke společné fotce ze zahrady jejího domu.
Navrátilová reagovala na dotazy zvídaných fanoušků druhý den. „Trávila jsem prostě čas s mojí budoucí deblovou partnerkou,“ přiživila spekulace, že ty dvě si spolu opravdu plánují pinknout. „Tenis už moc nehraji, můžu se jen zhoršovat. Ale doufám, že si spolu zahrajeme na příštím Wimbledonu turnaj legend, i když asi už překročím věkový limit,“ ušklíbla se. Za dva měsíce jí bude sedmdesát!