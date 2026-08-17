Kouč Komety Erat s cejchem z USA. Verdikt: VINEN!
Přišel a zase odešel. Fandové pod Špilberkem neskrývali nadšení z angažmá Martina Erata (44). Jeden z asistentů majitele a trenéra Libora Zábranského (55) však má v USA velkou kaňku v rejstříku trestů!
Erat, který Brnu pomohl na extraligový trůn v letech 2017 a 2018, se na začátku srpna zapojil do přípravy Komety. Bossem Zábranským se nechal přemluvit i kvůli stavbě nové haly a – jak sám řekl – »impulsu něčeho dosáhnout«.
Ale teď kouč na střídačce chyběl, protože odletěl zpátky domů. Pendlovat by měl celou sezonu. „Musíme brát ohled na jeho povinnosti u dětí,“ vysvětlil Zábranský. Nebo je to snad kvůli nevyřízeným účtům se spravedlností?!
Na konci minulé sezony, kdy klub ze srdce Moravy změny v realizačním týmu oznámil, totiž za velkou louží zrovna spěl ke konci případ »Stát Tennessee versus Martin Erat«. Verdikt? VINEN! Bývalému útočníkovi, jenž se Zábranským dělal asistenta rovněž v národním mužstvu, hrozila i basa. Nakonec z toho vybruslil za přečin »bezohledné ohrožení bez použití zbraně« jen s pokutou. Co se stalo?
Maniak v modré tesle
Erat se 1. února 2025 ze zimáku v Nolensville vracel domů do Brentwoodu. Nejprve trefil bílý cadillac, přičemž tvrdil, že mu jen trochu poškrábal lak. Na jiném místě pak naboural i poštovní schránku. „Jezdí tu nějaký maniak v modré tesle,“ slyšeli ve vysílačkách strážníci. „Žvatlal a nebylo mu rozumět,“ sdělil policii svědek Danny Buttler, jenž pak vypovídal i u soudu.
Legendu Nashville Predators (723 zápasů, 481 bodů) doma zatkla policie, udělala mu snímek jako kriminálníkovi, noc strávil za mřížemi a musel složit kauci ve výši 730 tisíc Kč.
Erat nejprve čelil podezření z pěti skutků (jízda pod vlivem, dvakrát opuštění místa nehody a dvakrát neopatrné řízení). Blesk nahlédl do spisu, kde byla původně tři obvinění, ale u dvou přibyla poznámka: „Žaloba stažena.“
První vítězství tak oslavil exhokejista ještě před návratem do Brna. Utekl vězení. Ale což takhle raději jezdit na tréninky »šalinou«?
ČÍSLO 11
S obžalovaným Martinem Eratem od jara 2025 až do vynesení rozsudku v květnu letošního roku proběhlo celkem 11 slyšení u soudu pro oblast Williamson County.