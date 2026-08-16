Tenisová legenda Navrátilová v Řevnicích: Dojemný návrat
Tak synku, tady jsem vyrůstala! Jedna z nejslavnějších tenistek všech dob Martina Navrátilová (69) se vrátila na kurty, kde začal její fascinující příběh. A přijela taky jako maminka!
Navrátilová vzala jednoho ze svých synů na dovolené ve své domovině do LTC Řevnice. Do klubu, kde vítězka celkem 59 grandslamových trofejí dělala první krůčky s raketou. Do míst nedaleko brdských lesů, kam s tátou Miroslavem chodila na houby. Do středočeského městečka, kde žila, než ji v roce 1975 komunistický režim vyštval. Do Řevnic, kam se emigrantka do USA vždy ráda vrací.
„Ahoj! Slyšel jsem, že tady máte nejlepší párky v rohlíku. Dal bych si dva. S kečupem, prosím!“ odboural Navrátilové syn obsluhu bistra v tenisovém klubu prosbou v angličtině.
Mamka Martina zatím bušila do míčků na nejmilovanějším kurtu na světě. Správce řevnického areálu Zdeněk Koutský práskl, že Navrátilová pilně trénuje kvůli Rogeru Federerovi (45).
Švýcarský velikán bude poslední srpnový víkend uveden do Mezinárodní tenisové síně slávy – a rodačku z Československa, která se pocty v Newportu dočkala v roce 2000, poprosil o aktivní spolupráci. „Pokud mi zdraví dovolí, tak se této role ráda ujmu,“ mrkla Navrátilová.
Jakmile legenda slezla z kurtu, sedla si k jednomu z dvou chlapců, jež si spolu s chotí Julií Lemigovou (54), osvojila. Objednala si okurkovou limonádu, toast se šunkou a sýrem. A samozřejmě nechyběly ani ty párky v rohlíku! Takový byl letošní dojemný návrat Martiny Navrátilové domů. Do Řevnic!