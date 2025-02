Erat zoufale napadá verzi policie a svědků, ale...: Šňůra jeho lží

Kdyby aspoň řekl: Já nerad… Bývalý hokejový reprezentant Martin Erat (43), který čelí po autonehodě v USA pěti obviněním, se ozval s obhajobou. Ale nekál se, pro iSport.cz rovnou pálil ostrými: „Že bych od nehody odjel? Nebo že bych pil? Výmysly!“ Blesk jeho výroky konfrontoval s americkou realitou včetně oficiálních policejních dokumentů.

»SILNICI V ZIMĚ NEOŠETŘILI« Jak se kroutí Erat: „Ano, měl jsem nehodu. Jel jsem brzo odpoledne na zápas dětí. Venku už byla zima, silnice nebyla ošetřená, takže mi to ujelo…“ Co na to v USA: Policie v obci Nolensville nedaleko Nashvillu přijala hlášení o nehodě modrého vozu Tesla s bílým cadillakem v sobotu 1. února v 15:25 tamního času. Už předtím ale několik svědků volalo na služebnu, že se po silnici pohybuje podivně jedoucí řidič. Že by to bylo počasím? To sotva... Den předtím bylo na místě havárie až 18 °C, v inkriminovaný čas mohla teplota klesnout až na 9 stupňů nad nulou. Nesněžilo, dle meteorologických záznamů bylo polojasno. Za takového počasí by vozovka neklouzala snad ani s péčí cestářů z Česka!

»HRADÍ TO POJIŠŤOVNA« Jak se kroutí Erat: „V Americe je normální, že když se tohle stane, hradí to pojišťovna.“ Co na to v USA: Jasně, nikdo nebyl zraněn, odnesly to jen plechy. Ale že by u pojistné události byl běžnou rutinou i snímek z policejní cely? To sotva! A proč vyšel dvojnásobný šampion extraligy s Brnem z vazby na svobodu až druhý den ráno po zaplacení kauce – v přepočtu přes 730 tisíc Kč? To už neřekl. Možná ani nemohl, jak totiž popsal další svědek Eratovy šílené jízdy, český hokejista byl úplně mimo. „Žvatlal a nebylo mu rozumět. Byl viditelně intoxikovaný!“ sdělil kolemjdoucí Danny Butler policii.

»ALKOHOL BYL V MEDICÍNĚ« Jak se kroutí Erat: „Byl jsem nemocný. Takže jsem v sobě měl medicínu, kterou mi předepsal doktor a používá se, když má člověk chřipku. A právě v ní bylo malinko alkoholu.“ Co na to v USA: Ano, ve Spojených státech nejen léky na recept, ale i volně prodejné medikamenty obsahují alkohol. Například populární roztok na chřipku NyQuil má v sobě 10 procent této látky, což je podobné jako ve víně. Jenže aby byl v americkém státě Tennessee někdo obviněn z šoférování pod vlivem, musel by mít v krvi minimálně 0,8 promile. A takového množství by Erat dosáhl třeba tak, že by vypil té medicíny »sedmičku« na ex. „Neužívejte víc než 120 ml za 24 hodin!“ varuje přitom samotný výrobce léku.

»SÁM JSEM VOLAL POLICII « Jak se kroutí Erat: „Lehce jsem bouchl do jednoho auta u domu. Zazvonil jsem, nikdo doma nebyl. Ale sám jsem potom zavolal policii, aby to všechno proběhlo oficiální cestou. Právě kvůli tomu, abych se vyhnul problémům.“ Co na to v USA: Kdepak, řidička bílého cadillaku vypověděla, že ji řidič protijedoucí modré tesly trefil do předního nárazníku, když se snažil odbočit. Poté viník ujel pryč, aniž by sepsal protokol o nehodě! To navíc není vše, zhruba o dva kilometry dále byla policie přivolána k dalšímu incidentu, kdy tentýž šofér modré tesly sestřelil na příjezdové cestě poštovní schránku! „K této události ale došlo už v jiné jurisdikci, policie proto do sousedního okrsku jen předala informaci s varováním před modrou teslou,“ sdělila policistka Christina Sabolová z jednotky v Nolensville. I kvůli tomu byl Erat oficiálně zadržen až toho dne večer – čtyři hodiny po jeho první nehodě.