Ledecká jako Malá mořská víla: Uloví prince?
Ta holka umí všechny sporty! Navíc zvládá pohádkové role. Zimní obojživelnice Ester Ledecká (30) si během tradiční letní přípravy v Řecku vyzkoušela potápění s ploutvemi jako Ariel!
„Ano, taky si ráda hraju na malou mořskou vílu,“ uhranula fanoušky krátkým videem, kde se pod průzračnou mořskou hladinou vyjímá její pohádková postava.
Ariel se v původním příběhu dočkala prince Erika. Ester – jak informoval Blesk – nevyšel románek s fešným francouzským sjezdařem Matthieum Bailetem (30). Uloví teď Ledecká jako malá mořská víla jiného?
Témata: blesksport, sport, Řecko, Ester Ledecká, blesk, potápění, ploutev