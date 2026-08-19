Ledecká jako Malá mořská víla: Uloví prince?

Autor: mib
Ester jako Malá mořská víla

Ta holka umí všechny sporty! Navíc zvládá pohádkové role. Zimní obojživelnice Ester Ledecká (30) si během tradiční letní přípravy v Řecku vyzkoušela potápění s ploutvemi jako Ariel!

„Ano, taky si ráda hraju na malou mořskou vílu,“ uhranula fanoušky krátkým videem, kde se pod průzračnou mořskou hladinou vyjímá její pohádková postava.

Ariel se v původním příběhu dočkala prince Erika. Ester – jak informoval Blesk – nevyšel románek s fešným francouzským sjezdařem Matthieum Bailetem (30). Uloví teď Ledecká jako malá mořská víla jiného?

Mořská víla z Česka září v Řecku.
Mořská víla z Česka září v Řecku.

 

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