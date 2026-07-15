Sexy kapitánka lodi Ester Ledecká: Ségra Pepka námořníka
Jestli měl milovník špenátu původem z Malty Pepek námořník ségru, se neví jistě. Česká kapitánka lodi na vlnách Jónského moře Ester Ledecká (30) je mu svou osvalenou postavou tuze podobná. Jen je o něco víc sexy!
Čím to bude? Že by stravou? Pepek řešil špenátem jen velikost bicepsu, nikoli hladkou pleť a vypracovaný zadeček.
„Pestrá strava je důležitá, hlavně dbám na to, aby byla vyvážená,” prozradila dříve svůj recept na úspěch lyžařka i snowboardistka. Po sezoně však může na řeckém ostrově Lefkada opasek lehce povolit a dopřát si její oblíbenou zmrzlinu, čokoládu nebo hranolky s tatarkou.