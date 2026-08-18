Dcera Ivy Kubelkové v ohrožení: Natálka se dvakrát evakuovala!
Do amerického státu Ohio vyrazila Natálie Jirásková (21) s partnerem, tenistou Tomášem Macháčem (25), který se zúčastnil turnaje Cincinnati Masters. Pohoda to ale nebyla!
Dcera moderátorky Ivy Kubelkové (49) měla své představy: „To si tak jednou řekneš, že si v té Americe hezky pospíš...“ Opak byl pravdou. V hotelu se v noci spustil alarm. „Nouzové ohrožení. Postupujte klidně k nejbližšímu východu a okamžitě opusťte budovu. Nepoužívejte výtahy. V případě potřeby využijte schodiště,“ znělo hlášení o evakuaci.
Natálka sotva rozlepila oči, vrhla se na schody a spěchala do přízemí. Dole v lobby už čekali hasiči. „Hoří hotel,“ zjistila a šla se uklidnit do kina. Pak přišla děsivá esemeska: „Výstraha před tornádem v této oblasti. Ihned se ukryjte v suterénu nebo v nejnižším patře budovy.“ Máma Iva byla ovšem v klidu. „Jak jinak,“ smála se z Istanbulu, kde byla s manželem na výletě.