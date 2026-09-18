Brankář Mikloško (†64) dál žije v kultovním příběhu: Ludo hrdinou Pottera
Čaroval mezi tyčemi, teď je jedním z mála »mudlů«, kteří mají čestné místo v kouzelnickém seriálu! Natěšení fanoušci objevili v traileru nového zpracování Harryho Pottera fotku zesnulého brankáře Luďka Mikloška (†64).
Když si Harryho kamarád Dean Thomas vyvěsí v nebelvírské společenské místnosti plakát svého milovaného klubu West Ham United, kroutí nad ním jeho spolužáci hlavou. Jednak se fotka vůbec nehýbe, tak jako všechny podobné snímky v jejich světě, a navíc nejde o famfrpál, ale nějaký »mudlovský« (nekouzelnický, pozn. red.) sport!
Žlutý obr vyčuhuje
Scéna, která vychází z knižního originálu, se teď objevila v novém seriálovém zpracování kultovního příběhu (HBO Max ho uvede 25. prosince). Přestože spisovatelka J. K. Rowlingová v knize plakát popsala jen zběžně, nadšení harrypotterovští badatelé dokázali podle různých indicií vypátrat, že muselo jít o sezonu 1991/92.
Plakát, jemuž uprostřed vévodí vysoká postava Mikloška ve žlutém dresu, tak začal hned kolovat internetem. Filmaře tenhle detail zaujal natolik, že jej jako drobný vtípek pro znalce zařadili i do své verze.
V té chvíli ještě nemohli tušit, že Luděk po pětileté kalvárii, kdy i po odmítnutí chemoterapií dál statečně vzdoroval rakovině, dojde 13. září na konec své životní pouti. Nakonec z toho tedy bude další z řady poct pro »brankářského Brumbála«, jehož ve West Hamu tolik milovali!