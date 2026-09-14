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Řepka o Mikloškovi (†64): Jeden z mála, ke komu jsem měl velkou úctu. Můj velký učitel

Luděk Mikloško a Tomáš Řepka
Luděk Mikloško a Tomáš ŘepkaZdroj: Jaroslav Legner / Sport
Šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško odpovídal na otázky fanoušků
Šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško odpovídal na otázky fanoušků
Sportovní ředitel Luděk Mikloško během prvního tréninku Baníku v roce 2025
Luděk Mikloško oznámil, že se pere se zákeřnou chorobou.
Luděk Mikloško oznámil, že se pere se zákeřnou chorobou.
Luděk Mikloško zdraví fanoušky West Hamu
Tomáš Řepka na lavičce během Silvestrovského derby
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Fotbal
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Český i anglický fotbalový svět smutní. Zemřel Luděk Mikloško, bývalý gólman a dosavadní sportovní ředitel Baníku. Dlouho bojoval se zákeřnou nemocí, které ve věku 64 let podlehl. Vzpomínku na jeho kariéru nyní sdílejí jak kluby, tak i bývalí spoluhráči nebo kamarádi - třeba Tomáš Řepka, se kterým se sešel v londýnském West Hamu. „Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou,“ napsal bývalý stoper Kladivářů na Instagramu.

Odešla velká osobnost fotbalového prostředí. Nejen bývalý gólman Baníku a jeho sportovní ředitel, ale také legenda West Hamu, kde odchytal 318 utkání. Londýnský klub se zahalil do černa, Mikloška si připomene ve dvou zápasech. Vzpomínku na kariéru prostějovského rodáka přidal i Tomáš Řepka.

Bouřlivý stoper se s Mikloškem setkal až po aktivní kariéře brankáře. Tu totiž ukončil v roce 2001 a ve West Hamu zůstal u trénovaní brankářů. Řepka na Britské ostrovy přestoupil ve stejný rok z Fiorentiny a na několik let společného působení zavzpomínal na Instagramu.

„Zasáhlo mě to, byl to jeden z mála, ke komu jsem měl respekt a velkou úctu. Provedl mě pěti rokama ve West Hamu. Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou. Mockrát jsem si s ním povídal do hloubky i seděl v anglickým pubu a dost jsme toho zažili v Českým domě v Londýně. Měli jsme se rádi a jeden zápas jsme spolu odkopali i v národním týmu. Odešel jako hrdina a taky tak i žil. Byl to můj velkej učitel!!! LUDO, TY MI BUDEŠ CHYBĚT,“ napsal Řepka.

Na závěr sdílel Řepka i část populární hymny West Hamu, kterou Mikloško slyšel před každým domácím zápasem svého milovaného klubu. Kladiváři na svých webových stránkách detailně zmapovali působení Mikloška v Londýně.

„I’m forever blowing bubbles,
Pretty bubbles in the air…
They fly so high,
Nearly reach the sky...“ 

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