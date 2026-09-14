Řepka o Mikloškovi (†64): Jeden z mála, ke komu jsem měl velkou úctu. Můj velký učitel
Český i anglický fotbalový svět smutní. Zemřel Luděk Mikloško, bývalý gólman a dosavadní sportovní ředitel Baníku. Dlouho bojoval se zákeřnou nemocí, které ve věku 64 let podlehl. Vzpomínku na jeho kariéru nyní sdílejí jak kluby, tak i bývalí spoluhráči nebo kamarádi - třeba Tomáš Řepka, se kterým se sešel v londýnském West Hamu. „Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou,“ napsal bývalý stoper Kladivářů na Instagramu.
Odešla velká osobnost fotbalového prostředí. Nejen bývalý gólman Baníku a jeho sportovní ředitel, ale také legenda West Hamu, kde odchytal 318 utkání. Londýnský klub se zahalil do černa, Mikloška si připomene ve dvou zápasech. Vzpomínku na kariéru prostějovského rodáka přidal i Tomáš Řepka.
Bouřlivý stoper se s Mikloškem setkal až po aktivní kariéře brankáře. Tu totiž ukončil v roce 2001 a ve West Hamu zůstal u trénovaní brankářů. Řepka na Britské ostrovy přestoupil ve stejný rok z Fiorentiny a na několik let společného působení zavzpomínal na Instagramu.
„Zasáhlo mě to, byl to jeden z mála, ke komu jsem měl respekt a velkou úctu. Provedl mě pěti rokama ve West Hamu. Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou. Mockrát jsem si s ním povídal do hloubky i seděl v anglickým pubu a dost jsme toho zažili v Českým domě v Londýně. Měli jsme se rádi a jeden zápas jsme spolu odkopali i v národním týmu. Odešel jako hrdina a taky tak i žil. Byl to můj velkej učitel!!! LUDO, TY MI BUDEŠ CHYBĚT,“ napsal Řepka.
Na závěr sdílel Řepka i část populární hymny West Hamu, kterou Mikloško slyšel před každým domácím zápasem svého milovaného klubu. Kladiváři na svých webových stránkách detailně zmapovali působení Mikloška v Londýně.
„I’m forever blowing bubbles,
Pretty bubbles in the air…
They fly so high,
Nearly reach the sky...“