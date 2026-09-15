Krpálkova choť omráčila Baleáry: Božská Eva
„Šťastná to žena,“ žasla nad babičkou ze Starého bělidla kněžna Zaháňská. „Sťastný to muž,“ řekla by o judistickém šampionovi Lukášo Krpálkovi (35).
Jeho choť Eva (34) s tělem bohyně i po dvou ratolestech omračuje návštěvníky luxusních letovisek. V Chorvatsku, v Thajsku a teď i na Baleárách. Je v bikinách tuze rajcovní, ovšem pro mlsné pohledy nezadaných i zadaných chlapů nedostupná a Lukášovi věrná jako pes Goro.
„Jestli mám v životě na něco opravdu štěstí, tak na muže, kterého jsem si vzala, a na naše krásné a zdravé děti, které máme,“ napsala nedávno Eva na Instagramu.
Témata: Instagram, Chorvatsko, Thajsko, Baleáry, kníže, Babiččino údolí