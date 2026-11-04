VIP smetánka sledovala bitvu Slavie s Arsenalem: Kdo se kochal hvězdami?
Mančaft ze severního Londýna je díky losu Ligy mistrů v západních Strašnicích takřka pečený vařený, ovšem hvězdný Arsenal se nikdy nepřejí. A tak na něj vyrazily zdejší celebrity.
V sychravém večeru, se do natřískané arény vydali ikona Slavie Šmicer, předseda svazu Trunda, agenti fotbalistů Paska a Nehoda junior. Slavný kardiolog se sešívaným srdcem Pirk a taky politici. Asi chtěli být v pohnuté době strašně vidět. Bývalí, Paroubek, Langer a Dlouhý, i současní. Šéf parlamentu Okamura, ministři školství Plaga a obrany Zůna, primátor matičky stověžaté Svoboda i jeho možný nástupce Hlaváček.