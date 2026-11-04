Zdrcený Russell po Antonelliho triumfu: Nastal čas!
Jak se tohle mohlo stát? Před začátkem sezóny si většina fanoušků formule 1 nedokázala ani představit, že pokud Mercedes doručí konkurenceschopné auto, titul mistra světa britského pilota George Russella (28) mine. Na kola se mu ale nabalila obří porce smůly, což bylo v kombinaci s dravým talentem mladšího parťáka Kimiho Antonelliho (20) pro jeho mistrovské sny smrtící.
Pogratuloval čerstvému šampionovi, objal se s rodinou Antonelliových a pak frnkl z okruhu v Mexiku zadním vchodem! Na zodpovídání nepříjemných dotazů novinářů už Georgeovi Russellovi nezbyly síly. Německá stáj proto za ignorování mediálních povinností své jedničky vyfasovala od FIA pokutu 5 tisíc eur (zhruba 120 tisíc korun).
Úplně bez komentáře ale situaci nechat nechtěl a s odstupem se ozval fanouškům na sociálních sítích. „Teď se mi zdá, že je ten správný okamžik promluvit od srdce,“ začal Brit, který u Mercedesu dříve jezdil po boku Lewise Hamiltona. Ani léta po boku sedminásobného mistra světa mu ale k vytouženému titulu nepomohla.
„Tahle sezóna začala přesně tak, jak jsem doufal, ale velmi rychle se to zvrtlo kvůli smůle a slabým výkonům. Byla to první opravdová sezóna v mé kariéře, kdy jsem měl více špatných dnů než dobrých,“ přiznal zlomený pilot. „Bylo těžké se s tím vyrovnat? Ano, velmi. Bylo těžké se potom týden co týden vzchopit? Ano, velmi. Byl jsem občas zmatený? Často. Vím jen to, že jsem do toho dal všechno a rok 2026 prostě neměl být mým rokem,“ vypůjčil si hořkou hlášku fanoušků Ferrari, kteří při zpackaných ročnících upínají zrak k budoucnosti.
Poté sportovně smekl před nejmladším mistrem světa v historii F1: „Chci upřímně poblahopřát Kimimu k naprosto neuvěřitelné sezóně. Titul si opravdu zasloužíš.“
„Děkuji týmu za to, že připravil nejlepší vůz a pohonnou jednotku. Bylo inspirující sledovat, jak se všichni během čtyř náročných let semkli, aby vrátili Mercedes na vrchol. Mohu slíbit jen to, že po zbytek této sezóny i v té příští budu dávat absolutně všechno, abych znovu našel rychlost, jakou jsem předváděl většinu kariéry,“ vzkázal Russell s tím, že doufá i v trochu víc jezdeckého štěstí.
Na závodní dráze to sice letos žádná hitparáda není, v duchu rčení „neštěstí ve hře, štěstí v lásce“ se mu ale daří alespoň v soukromí. V průběhu léta totiž George oznámil zásnuby se svou půvabnou partnerkou Carmen.