Legendární Mikloško (†64) se rval s rakovinou pět let: Svědectví o jeho posledních dnech
Toužil žít, pracovat, cestovat, proto odmítl rakovinu léčit chemoterapií. Odměnou bylo Luďku Mikloškovi (†64) pět let relativně normálního života. O ten ho nemoc připravila až v cílové rovince a v noci na pondělí mu vzala život úplně.
Je na každém, jak se rozhodne. Legendární fotbalový brankář Baníku a West Hamu v tom měl jasno. „Našli mi nádor v žaludku, který nešlo operovat. Absolvoval jsem radioterapii, ta pomohla to trochu zmenšit. Jenže později objevili další nádory a jedinou možnou léčbou byla chemoterapie. Bez záruky, že bude fungovat – ale vyřadila by mě minimálně na půl roku ze života,“ otevřeně popsal Mikloško v prosinci 2024.
Agresivní léčbu odmítl a dál žil tak, jak to pro něj mělo smysl. Neznamená to ale, že šel smrti naproti. Věřil v alternativní léčebné metody a pečlivě dodržoval životosprávu. Dál pracoval pro milovaný Baník a chodil na zápasy – poslední fotky pocházejí ještě z 1. srpna, kdy Ostrava doma hrála ve 2. kole se Slavií. Vypadal na nich stále dobře. „Byl usměvavý, pozitivní. Asi nikdo by na něm nepoznal, jak vážně je nemocný,“ říká jeden z jeho přátel.
Stav se mu výrazně zhoršil zhruba před měsícem. „Doma měl speciální polohovatelné lůžko a partnerka Petra se o něj obětavě starala,“ dodal stejný zdroj s tím, že ke konci už Luděk nechodil. Krutá nemoc postupovala stále rychleji – pro něj možná milosrdně, protože to už nebyl život, jaký si přál…
FANOUŠCI NA BAZALECH
Klub, se kterým byl Luděk Mikloško pevně spjatý a kde působil jako sportovní ředitel, zřídil po oznámení smutné zprávy pietní místo na Bazalech. Během pondělí tam příznivci začali nosit první květiny, svíčky a artefakty v baníkovských barvách.
V symbolických 19:22, tedy v čase odpovídajícím roku založení Baníku, se pak na místě sešel dav fanoušků. Ti společně uctili Luďkovu památku a na cestu do fotbalového nebe mu zanechali dojemné vzkazy v kondolenční knize.
„Díky tobě jsem se začal věnovat fotbalu, byl jsi můj vzor,“ napsal jeden z nich. „Fandil jsem ti jako malý, fandil jsem ti i teď. Drž se tam nahoře,“ rozloučil se další z příznivců.