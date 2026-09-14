Jak šel čas s Mikloškem (†64): nechtěl do brány, ukradl titul a odmítl i Fergusona
- Ve věku 64 let zemřel po boji s rakovinou legendární fotbalový brankář a sportovní ředitel Baníku Ostrava Luděk Mikloško.
Proslavil se čtrnáctiletým působením v Baníku i úspěšným angažmá ve West Hamu, kde získal ocenění pro nejlepšího hráče sezony a odmítl přestup do Manchesteru United.
Po skončení hráčské kariéry trénoval gólmany v Londýně a po návratu do Česka pomohl Baníku k nejlepším ligovým výsledkům za posledních patnáct let.
Do branky nechtěl
Legendární gólman se na svou srdcovou pozici dostal oproti konkurentům pozdě. Dlouho hrál v poli v rodných Němčicích nad Hanou, ale ve čtrnácti letech ho oslovili z nedalekého Prostějova, aby si zkusil nandat rukavice. Nechtělo se mu, ale šel do toho. Pak téměř okamžitě rozjel velkolepou kariéru. O rok později se téměř dvoumetrový mladíček hlásil v Baníku.
Ze základky do Baníku
V Ostravě zrovna tehdy slavili první mistrovský titul a do kabiny československých šampionů přišel patnáctiletý talent, který jen o den dřív dokončil základní školu. „Přestupové lístky jsem podepsal za zády rodičů. Máma nechtěla o mém stěhování ani slyšet,“ vzpomínal pro web Bez frází. Byla to pro něj velká škola a v Ostravě vydržel 14 let. Jen na čas se přestěhoval na vojnu do Chebu, kde debutoval v lize. Za Baník pak odchytal 211 zápasů.
Na MS jako dvojka
Zde se rozchytal do reprezentační formy a zanedlouho oblékal i dres Československa. Vrchol v národním týmu přišel v létě 1990 na mistrovství světa v Itálii, kde však při cestě do čtvrtfinále pouze kryl záda Janu Stejskalovi. „Bral jsem to a obrovsky jsem ho respektoval. Nebyla ve mně žádná zášť. Zachytal jsem si přípravu proti Anglii ve Wembley, což byla od trenérů malá odměna, a na turnaji jsem byl připraven kdykoli zaskočit,“ přiblížil později.
Hello! „Exot“ Mikloško přichází
Sedmého února roku 1990, tři měsíce od sametové revoluce, přestoupil do West Ham United. Ten den odletěl z Prahy s trenérem Macarim do Londýna. Přistáli na Heathrow a spěchali na stadion Upton Park, kde byl v plném proudu zápas Kladivářů. O poločase mu řekli, ať se jde představit natěšeným fanouškům. „Pamatuji si, že jsem v transu došel do středového kruhu, dostal mikrofon a řekl: „Hello. Museli mě mít za exota,“ vzpomínal Mikloško v projektu Bez frází.
My name is Ludo Miklosko
U fanoušků nebyl za exota, ale za boha. Traduje se, že právě na konci první sezony, kdy vychytal WHU postup do nejvyšší anglické soutěže, vymysleli fanoušci slavný chorál: My name is Ludek Miklosko, I come from near Moscow (Jmenuji se Ludo Mikloško, pocházím nedaleko od Moskvy). Stadionem duněl při každém utkání, při každém z nekonečné řady výjimečných zákroků i dlouho poté. Když chorál uslyšel poprvé, spoluhráčům připomněl, že do Londýna to má blíž než do Moskvy.
Hammer of the year
Právě první sezona byla pro Mikloška přelomová. Potřeboval zapůsobit, vyřídit si úřad prvního gólmana a nedat pochybovačům šanci roznášet klepy, že neznámý brankář z východního bloku nemůže chytat v Anglii. Nejen, že zapůsobil. V premiérovém ročníku 1990/91 odchytal za West Ham šestapadesát zápasů. Klub postoupil zpět do nejvyšší soutěže a Mikloško byl vyhlášen Hammer of the Year, tedy nejlepším hráčem West Hamu za sezonu. Dostal se také do sestavy roku druhé anglické ligy podle PFA.
Odmítl Fergusona
Po první londýnské sezoně za Mikloškem přišel trenér Billy Bonds, že se na něj vyptával Alex Ferguson. „Měl bys zájem jít do Manchesteru United?“ uslyšel přímou otázku. Odpověděl lakonicky: Ne! „V té době to ještě nebyl ten Manchester United, jakým se stal později. Ferguson tam v podstatě začínal a já byl ve West Hamu spokojený,“ líčil Mikloško před lety v rozhovoru pro Deník. Místo něj tak na slavnou adresu přišel jistý Peter Schmeichel.
Krádež titulu
Nejslavnější zápas klubové kariéry, dost možná i života. Celá Anglie hltá na jaře roku 1995 poslední kolo Premier League. Manchester United potřebuje s WHU vyhrát a doufat, že Blackburn Rovers zaváhají v Liverpoolu. Mikloško ale předvádí na čáře kouzla, hlavně v závěru udrží hromadou precizních zákroků remízu. Lee Sharpe, Mark Hughes i Andy Cole nechápavě hledí k nebesům. Čech gól nepustil a Blackburn se stal slavně mistrem Anglie. Pro fanoušky West Hamu je dodnes právě tenhle zápas jedním z nesmrtelných momentů.
Na EURO 96 jako trojka? Ne
Trenér Dušan Uhrin měl o hierarchii v brance jasno – jednička Petr Kouba, dvojka Pavel Srniček a trojka Luděk Mikloško. Jenže veterán se už necítil. Odmítl. Neúčastnil se kvalifikace, nepovažoval za férové připojit se k týmu na turnaji. Proto uvolnil místo Ladislavu Majerovi. I tak chtěl pomoci v roli konzultanta. Ubytoval se ve vedlejším hotelu, pomáhal s tlumočením a zařizováním všelijakých věcí. Posléze se přestěhoval k týmu. Veškeré náklady na stravu a ubytování si musel zaplatit. U některých funkcionářů byl totiž v nemilosti kvůli odchodu do Anglie. Ale to je zase jiná story.
Poslední angažmá z golfu
Po operaci kolene se jeho kariéra už chýlila ke konci. Ve West Hamu o něj příliš nestáli, tak trávil hodně času na golfu. „Na desátou jamku mi zavolal bývalý spoluhráč Iain Dowie. ‚Ludo, nechceš ke mně do Queens Park Rangers? Potřeboval bych někoho do brány a zároveň někoho, kdo se mi postará o naše mladé kluky?“ Tři sezony tak ještě chytal druhou anglickou ligu, kde získal základ pro další etapu kariéry.
Trenér gólmanů ve WHU
V létě 2001 skončil hráčskou kariéru a obratem se ve West Hamu stal tím, kdo brankáře vychovává. Pracoval s Davidem Jamesem a Robertem Greenem, budoucími gólmany anglické reprezentace. Jak vyprávěl, v práci trávil patnáct hodin denně, byl zpočátku jediným koučem brankářů pro všechny kategorie klubu – áčko, akademii i žáky. „Vyždímalo mě to,“ přiznal v rozhovoru pro Sport.cz. Po třech letech byla jeho pozice posílena, sám jako kouč v Londýně vydržel do roku 2010, do nástupu nových vlastníků.
Návrat do Baníku
Ještě když pracoval v Anglii, označil jednou prostředí českého fotbalu jako žumpu. Do zkaženého prostředí se nechtěl vracet, dokud se „nevyčistí“. I po návratu do Česka odmítal nabídky trénovat gólmany v reprezentaci, Spartě či Baníku. Nechtěl být funkcionářem. To se změnilo v roce 2022. Se svým druhým srdcovým klubem z Ostravy už spolupracoval v tréninku s gólmany, pak přišlo velké povýšení. Když si majitel Václav Brabec vyslechl Mikloškův názor na fungování trápícího se klubu, rozhodl se, že mu dá klíč od kanceláře sportovního ředitele.
Ten, co vyhodil Vrbu
Lze se ve funkci sportovního ředitele uvést větší demonstrací síly než vyhozením slavného českého trenéra? Zřejmě ne. Ale Mikloško opravdu během svého prvního týdnu Pavla Vrbu odvolal. „Je to můj kamarád, o to bylo vše těžší,“ přiznal. „Mužstvo nebylo zdravé, chyběla mi energie. A Pavel za to byl zodpovědný,“ dodal. Tvrdé a těžké rozhodnutí ale Baník nasměrovalo za lepšími časy. Mikloško ukázal na Pavla Hapala, nové moderně pracující kondiční trenéry a posílil skauting. Ne každý přestup byla trefa, ale pomohl poskládat tým, který v sezonách 2023/24 a 24/25 skončil čtvrtý a třetí, což byla nejlepší umístění za patnáct let.
Londýn - oznamuje boj s rakovinou
Lidé z jeho okolí to delší dobu věděli, „Big Ludo“ se ale rozhodl oznámit až 29. prosince, že má rakovinu. Hodně symbolicky v Londýně, kde sledoval zápas West Hamu a Liverpoolu, pro klubový web. Přiznal i smutnou, byť pochopitelnou zprávu – odmítl chemoterapii. „Nemohl bych asi šest měsíců pracovat, být s kolegy, cestovat. Řekl jsem: Ne, tohle nechci. Nemá to smysl. Mám kolem sebe velmi dobré lidi a práci ve fotbale, což je můj život, vše, co jsem poznal. Chci v tom pokračovat, dokud to půjde. Chci žít svůj život. Proto jsem tak šťastný, že mohu přijet do Londýna a podívat se na svůj tým,“ popsal. Jeho přání se mu vyplnilo, u fotbalu byl do svých posledních dní.