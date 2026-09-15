Pohřeb legendárního gólmana Mikloška (†64): Blízcí odhalili poslední přání
Ve fotbalovém světě byl obrovskou osobností, jeho poslední rozloučení bude ale patrně stejně skromné, jako byl on sám. Baník, ve kterém Luděk Mikloško (†64) působil až do svých posledních dní jako sportovní manažer, prozradil, jak bude vypadat pohřeb zesnulé legendy. A někteří fanoušci neskrývali zklamání...
„Rodina Luďka Mikloška sděluje, že na přání zesnulého se nebude konat veřejný pohřeb,“ informoval klub. „Všichni, kteří chtějí uctít jeho památku, mohou využít pietní místo na Bazalech,“ dodali Ostravané s tím, že tuto možnost mají příznivci až do neděle 20. září.
„Rodina zesnulého děkuje za projevy soustrasti a podporu, které v těchto dnech dostává od široké veřejnosti, přátel, bývalých spoluhráčů i fotbalových fanoušků z Česka i Anglie,“ stojí v závěru oznámení.
Zatímco někteří příznivci přijali zprávu s pochopením, jiným se zastesklo. „Tohle ale nechápu, byl i náš,“ zaznělo v jednom z komentářů.
Fotbalová ikona, která zanechala nesmazatelnou stopu v Baníku, na anglických trávnících v dresu West Hamu i v české a československé reprezentaci, podlehla v pondělí zákeřné nemoci. S rakovinou Mikloško statečně bojoval dlouhých pět let – se stejným odhodláním, s jakým kdysi hájil ligové branky.