Nelly Kordová ukázala figuru: Sama sobě se směju!
Jaké bylo léto? Z postavy golfové hvězdy Nelly Kordové se dá vyčíst, že na pláži moc času nestrávila. Teď se ale převlékla do plavek a fanouškům kromě skvělé postavy ukázala i věc, kterou sama sebe pořádně pobavila.
Celodenní chytání bronzu na pláži se totiž nekonalo. Místo rovnoměrného odstínu předvedla úspěšná sportovkyně ostrý opálený pruh na nohách, zatímco zbytek těla zůstal světlý. „Já se jen musím smát svému opálení/bledosti,“ rýpla si s nadhledem sama do sebe.
Vypálené šortky a ponožky z plavkové fotky udělaly komickou podívanou. „Potřebuji ve svém životě samoopalovák?“ ptala se pobaveně dcera české tenisové legendy Petra Kordy, která loni na podzim oznámila zásnuby s partnerem Caseym Gundersonem. O tom, kdy veselka proběhne, se sice nezmínila, ale i kdyby byla svatba na spadnutí, pod dlouhou svatební róbou se vypálené šortky i ponožky snadno schovají!