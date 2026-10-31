Čech byl nevěrný manželce, ale... Táta vzorňák
Někdy to tak zkrátka bývá. Dlouholetý vztah se rozpadne, ale oba manželé si dokážou zamést před vlastním prahem. A co víc, jako rodiče najednou fungují mnohem lépe, než kdyby dál setrvávali v nefunkčním partnerství. Své by o tom mohl vyprávět i Petr Čech (44).
Na gólmanského velikána Petra Čecha přišla po šestadvaceti letech manželství druhá míza. Zahnul ženě Martině, rozešli se, ale coby táta je vzorňák.
Při mraku byznysových aktivit po celém světě pomáhá synovi Damiánovi (17) s kroucením volantem v autoškole. Kluk mu chytá ve Fulhamu a obranu stejného londýnského klubu tmelí dcera Adéla (18) už povolaná do českého nároďáku. Jak to jde, je otec Petr na jejím zápase.