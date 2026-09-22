Smutek v české gymnastice: Zemřel Pavel Dus
Českou sportovní scénu zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel Pavel Dus, výrazná osobnost a mezinárodně uznávaný rozhodčí. Do historie tuzemské gymnastiky se zapsal zlatým písmem i přesto, že z vrcholných akcí nesbíral cenné kovy.
Pro Českou gymnastickou federaci představuje jeho odchod obrovskou ztrátu. Pavel Dus patřil k naprosto klíčovým postavám a tomuto tvrdému sportu zasvětil celý svůj život. Na rozdíl od elitních atletů sice nepřivážel domů medaile, na mezinárodní scéně si ale vybudoval pověst absolutní špičky mezi rozhodčími. Jeho mimořádné kvality potvrdila i účast na olympijských hrách v Londýně v roce 2012, kde dohlížel na výkony těch nejlepších.
Přímo v České republice platil za neochvějnou autoritu. Coby hlavní rozhodčí nechyběl na mistrovstvích republiky ani na olympiádách dětí a mládeže. Aby toho nebylo málo, sám se postaral o oficiální české překlady přísných bodovacích pravidel mezinárodní federace FIG.
„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Pavla Duse, dlouholetého mezinárodního rozhodčího a výrazné osobnosti české mužské sportovní gymnastiky. Svou odborností, zkušenostmi i lidským přístupem zanechal nesmazatelnou stopu v české gymnastice i v srdcích těch, kteří ho znali,“ uvedla na svém oficiálním profilu Česká gymnastická federace. „Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce,“ uzavírají zástupci svazu dojemnou kondolenci.