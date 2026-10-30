Menšík polekal fanoušky: Děsivá rána do hlavy!
Přesně tohle samotnému Kubovi chybělo, a českému tenisu obzvlášť. To poslední, co národní tým potřeboval, bylo zranění klíčového hráče těsně před startem Davis Cupu.
Zadunělo to, jako když myšák Jerry praští kocoura Toma železnou palicí. Tenista Jakub Menšík (21) při dobíhání míčku upadl a hlavou se ošklivě třískl o tvrdý kurt vídeňské haly.
Po ošetření sice duel s francouzským veteránem Mannarinem dopinkal (4:6, 5:7), ale fanoušci se děsí otřesu mozku a možných následků. Vždyť finálový turnaj Davis Cupu je v Boloni na programu už za necelý měsíc a Kuba má být hlavním českým trumfem...