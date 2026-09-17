Těhotná bývalá fotbalistka Slovácka: Záhadná smrt
Svou fotbalovou kariéru měla Kayla Saagerová-Beckleyová (†30) spjatou i s Českem, kde odehrála několik zápasů za Slovácko. Teď se radostně připravovala na roli nastávající maminky, jenže namísto šťastné kapitoly přišel krutý šok. Rodačka z Long Islandu náhle zemřela.
Kayla se těšila na narození dcerky, pro kterou vybrala krásné jméno Sawyer. V pokročilém stádiu těhotenství si brzy ráno vyrazila zacvičit, pak ale přišla tragédie. „Cvičila a o 10 minut později ji našli v bezvědomí,“ prozradil během tiskové konference Tre Lamb, hlavní kouč týmu Tulsa, ve kterém jako trenér působí Kaylin manžel.
„Byl to pro něj, pro nás jako tým i pro manželky našich trenérů opravdu náročný týden. Bylo jí 30 let. Čekala jejich dceru Sawyer. Pro náš tým to bylo velmi těžké. V neděli večer jsme uspořádali vzpomínkovou bohoslužbu. Prosíme vás, abyste se modlili za rodiny Saagerových a Beckleyových. Tento týden ji při našem zápase uctíme nálepkou na přilbě, rozhodně na ni myslíme a modlíme se za ni,“ dodal Lamb. Příčinu úmrtí bude muset určit až pitva.
Kayla během studií válela v Binghamtonu, kde na ni po tragédii dojemně zavzpomínali. „Ženský fotbalový tým v Binghamtonu je hluboce zarmoucen úmrtím Kayly Saagerové-Beckleyové,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Neel Bhattacharjee. „Kayla byla nebezpečná a dynamická útočnice s opravdovým darem pro střílení gólů. Její přínos pomohl zvýšit konkurenceschopnost i prestiž našeho programu.“
„Mimo hřiště byla známá svým velkým srdcem a hlubokou láskou k rodině. Tato ztráta nás hluboce zasáhla a vysíláme upřímnou soustrast a podporu jejím rodičům Ronovi a Noranne i jejímu manželovi Johnovi,“ dodal kouč.
Po ukončení studií v Americe působila Kayla krátce ve Slovácku, kde si do statistik zapsala pět zápasů a jeden gól. Po jediné sezóně v tuzemsku se vrátila zpátky do vlasti, kde se věnovala vyhledávání talentů pro univerzitní fotbalové týmy.