Růžičkova Marie inzeruje majetek a... Přiznala zklamání
Velké životní změny s sebou často přinášejí pořádný stres a prověrku vztahů. Své o tom v těchto dnech ví Marie Růžičková (38), manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (63). Ta v uplynulých dnech své sledující informovala o chystaném stěhování, se kterým se pojí nejen loučení se starým domovem, ale také rozprodávání nábytku a vybavení. A patrně přitom došlo také na revizi vztahů...
„Poslední dobou lidé kolem mě hoooodně zkoušejí mou trpělivost. V dnešní době už se snad nehraje na upřímnost, dodržování slibů ani dohodnutých termínů. Pořád jen samá faleš a výmluvy, odkládání a sliby, které nakonec stejně nikdo nedodrží. Ty vo**, kde to vlastně žijeme?“ ulevila si Marie na sociálních sítích bez obalu v příspěvku s protočenýma očima.
„Nevděčnost a nespolehlivost jako by dnes vládly světu. Jsem z toho upřímně znechucená. A popravdě? Už ani nevím, kdo je skutečný přítel a kdo jen známý, který je tu, jen když se mu to zrovna hodí,“ vyznala se z hořkých pocitů manželka olympijského šampiona z Nagana, aniž by byla konkrétní, co přesně se stalo.
Závěrem přidala myšlenku, která pro ni v tomto hektickém období platí dvojnásob: „Protože slova dnes umí říkat každý, ale charakter se pozná podle činů.“ Marie si tedy nejspíš do nového domova přinese kompletně čistý stůl. Bez starého nábytku i falešných tváří.