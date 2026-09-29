Slovenský hokej ztratil mladičkou brankářku: Srdceryvný vzkaz do nebe
Obrovský smutek a šok zasáhl slovenskou sportovní scénu. Hokejový klub HK Iskra Partizánske se utápí v slzách kvůli nečekané smrti své teprve desetileté brankářky Zarky. Tým se s nadějnou hráčkou, jejíž okouzlující úsměv bude všem nesmírně chybět, rozloučil dojemným vzkazem.
„Jsou chvíle, kdy se zastaví čas a slova ztrácejí smysl. S obrovskou bolestí jsme přijali zprávu, že odešlo sluníčko našeho klubu, naše Zarka,“ napsalo zdrcené vedení na klubovém profilu.
„Slova nedokážou vyjádřit bolest, kterou v tuto chvíli prožíváme. Přinášela k nám smích, energii a radost. Její odchod zanechal v našich srdcích prázdné místo, které už nikdo nezaplní,“ vyznali se ze svého žalu zástupci týmu.
„Celému klubu, trenérům i spoluhráčům bude nesmírně chybět. Rodině vyjadřujeme naši nejhlubší soustrast a stojíme v této těžké chvíli při nich,“ zakončil klub mrazivé oznámení.
Bližší detaily o tragickém úmrtí malé dívenky zatím nejsou oficiálně známé. Křehká a nadějná sportovkyně měla podle dostupných informací doma zničehonic zkolabovat.