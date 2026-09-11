Smutek v Liberci: Náhlá smrt oblíbeného trenéra
Šok a obrovský smutek zasáhly libereckou sportovní komunitu. Tamní fitko Profitko Training Center se zahalilo do černé po tragické zprávě o úmrtí oblíbeného trenéra Majka, který dlouhé roky motivoval a zvedal ze dna desítky lidí. Jeho svěřenci i přátelé mu teď posílají do nebe dojemné vzkazy plné vděku.
Smutnou informaci oznámilo samotné liberecké centrum na svých sociálních sítích, kde zveřejnilo černobílou fotografii uznávaného kouče. „Snad ti teď už bude líp. Je to strašně těžké, ale musím vám sdělit tu nejsmutnější zprávu, náš Majk nás dneska v noci opustil. Kdo chce, pomodlete se. Kdo může, jděte si dneska na jeho počest zacvičit. Chybíš nám,“ stálo v mrazivém příspěvku, který okamžitě vyvolal lavinu soustrastných reakcí.
Pod oznámením se během chvíle nahromadily komentáře i vzkazy od lidí, kterým charismatický trenér zásadním způsobem změnil život. Mezi nimi vyčnívá především silné vyznání jedné z jeho svěřkyň, která naznačila, jak velkou oporou pro své okolí kouč byl.
„Majku, byl jsi pro mě víc než jen trenér. Je to jako včera, když jsme spolu poprvé mluvili. Udělal jsi pro mě víc, než si myslíš, a jsem ti – a dlouho budu – vděčná za to, jak jsi mi tenkrát pomohl a postavil mě na nohy. I díky tobě jsem dnes tady... Posílám objetí nahoru. Rodině upřímnou soustrast,“ napsala zasažená klientka.