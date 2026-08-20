Zemřela atletka Denková (†24): Oblíbená Kiki sdílela svůj boj
Tři roky se Kristýna Denková srdnatě rvala se zákeřnou nemocí. Její cestu plnou bolesti i odhodlání sledovaly na sociálních sítích pod její přezdívkou DENKYS tisíce fanoušků. Nyní ale s tou nejhorší myslitelnou zprávou vystoupila její maminka a sledujícím oznámila úmrtí milované dcery, oblíbené influencerky a bývalé atletky.
V pouhých jednadvaceti letech jí lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. Kristýna Denková tehdy ze dne na den sekla s atletikou a vrhla se do nejtěžšího boje svého života. Nechtěla přitom, aby ji lidé litovali. Své pocity veřejně sdílela na sítích, aby dodala sílu dalším pacientům, a samotné natáčení nazývala terapií pro ni samotnou.
Byl to vytrvalý a nesmírně vyčerpávající boj. Zablesknutí naděje krutě střídaly tvrdé pády na samotné dno. Nejsvětlejším momentem se zdála být transplantace kostní dřeně, jenže nemoc se bohužel vracela. V posledních měsících už na ní byla patrná obrovská únava, točit však nepřestala. Ještě před pár dny nahrála své poslední video. V tom dalším už se ale objevila jen její maminka. A sledující v tu chvíli tušili to nejhorší.
„Chtěla jsem vám touto cestou říct, že Kristýnka nás včera opustila. Ale netrpěla,“ oznámila zdrcená maminka a v proslovu, během kterého jen těžko hledala slova. „Viděla, že ji všichni hrozně milujete,“ dodala.
Svou bývalou členku připomněl v dojemném příspěvku také atletický oddíl TJ VTŽ Chomutov. „Včera Kristýnka doběhla svůj poslední závod. Tentokrát už nebylo důležité, kdo doběhne první. Nebyl čas, který by rozhodoval, nebyly medaile ani výsledky. Byl to závod, ve kterém tři roky statečně bojovala o to nejcennější – o svůj život. S nemocí bojovala vytrvale, odhodlaně a s neuvěřitelnou statečností. Ani ve chvílích, kdy jí ubývaly síly, se nevzdávala. Bojovala dál. A přesně taková byla ‚Kiki‘ – silná, odhodlaná, ale zároveň neuvěřitelně hodná, milá, veselá a vždy usměvavá,“ stojí v rozloučení na sociálních sítích klubu.
Poslední přání
Ještě před smrtí vyslovila Kristýna jasné přání, jak by měl její pohřeb vypadat. Sílu předat tuto bolestnou informaci veřejnosti nakonec našel její tatínek. Obřad proběhne 21. srpna ve 14 hodin v Chomutově a podle slov zesnulé je určen výhradně rodině, blízkým přátelům, spolužákům a kamarádům.
Pro fanoušky, kteří jí celou dobu drželi palce, však zanechala jinou část přání. Kristýna chtěla, aby si její příznivci v tento den oblékli něco modrého a případně koupili jednu červenou růži, kterou pak věnují někomu, koho sami milují. Ve 14:44 by pak ráda shůry slyšela krátký potlesk. Nikoli však jen pro sebe. Ale pro zdravotníky, své nejbližší i právě pro fanoušky, kteří ji na její nelehké cestě doprovázeli.