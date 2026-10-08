Kniha plavkyně Svěcené: Jak mě naháněli úchylové. Zvažovala sebevraždu
V teenagerovských letech jako by prožila celý život. Bývalá plavkyně Lucie Svěcená (29) v nové autobiografi i upřímně vzpomíná, jak v mládí bojovala s úchyly, stalkery i smrtí otce.
Táta Antonín zemřel půl roku před odletem na LOH v Riu 2016, a jak v knize vzpomíná, myslela i na sebevraždu. „Nejtěžší bylo psát právě o měsících po odchodu táty, ale i o sexuálním obtěžování a stalkingu,“ řekla Svěcená Blesku.
Predátoři jí posílali fotky penisů a psali, co by jí provedli v posteli. „Tohle se dělo už ve 14 nebo 15 letech, pak ale znova, když jsem přišla do Prahy,“ vzpomínala Lucka, jak přišla o soukromí i v kavárně, kde si přivydělávala.
„Začal za mnou chodit jeden chlap a věděl o mně i hodně soukromé věci. Já pak našla, že mě sleduje už pět let. A na policii mi řekli, že to nebudou řešit,“ dodala plavkyně. Kariéru pak kvůli zdravotním problémům ukončila už ve 23 letech.
...teď čeká druhé dítě!
Po boku partnera bývalého olympijského kanoisty Vítězslava Gebase (42) zapózovala Lucka s knížkou, jež jejich devítiměsíčnímu synovi Sebastienovi.tuze chutnala. A zářila i díky další novince: „Čekáme druhé miminko! Nikomu jsem to neříkala, protože jsem chtěla nechat křest křtem. Pohlaví se dozvíme během čtvrtka,“ prozradila Blesku.