Olympijský pár Svěcená a Gebas: Miminko na Štědrý den!

Maličký, mamka Lucie a taťka Vítězslav.
Svěcená a Gebas se dočkají prvního společného potomka.
Plavkyně Lucie Svěcená
Lucie a Víťa
Takhle se s ním paní Eva loučila před odletem do Ria. Kdyby jen věděla, koho tam Víťa potká...
Svěcená už také s kariérou sekla.
Gebasovi utekla olympijská medaile jen o 13 setin. Teď se věnuje realitám.
Je to láska jako trám!
Na sport nedají dopustit.
Sluší jim to!
Plesují spolu
Bývalá profesionální plavkyně
Nyní na ČOV pracuje jako koordinátorka přípravy
Plavky je provází celý život
Krásná Lucie našla novou lásku.
Česká rekordmanka
Na olympiádě se k sobě měli.
Vítězslav Gebas si olympiádu v Riu užíval
Vítězslav Gebas v cíli olympijského závodu v Riu de Janeiro
Soupeři gratulují japonskému kanoistovi Takuyovi Hanedovi, který se po bronzovém úspěchu na olympiádě rozbrečel. Úplně vlevo Vítězslav Gebas.
Kanoista Vítězslav Gebas sleduje svůj výsledný čas ve finále olympiády v Riu, který nakonec stačil na čtvrté místo
Vítězslav Gebas ve finále olympiády jen těsně zaostal za bronzovou medailí
Čeští fanoušci na závodě kanoisty Vítězslava Gebase
Vítězslav Gebas v semifinálové jízdě kanoistů na olympiádě v Riu
Vítězslav Gebas v kvalifikaci kanoistů na olympiádě v Riu
Vítězslav Gebas ve své kvalifikační jízdě na olympiádě v Riu

Pod stromečkem můžete najít šperk s diamanty či klíčky od nové káry, ale proti tomuhle dárku jsou to jen cetky. Půvabná reprezentační plavkyně Lucie Svěcená (28) je poprvé mamka.

 „Na Štědrý den k nám přišel ten největší dar. Narodil se Sebastien. Naplnil naše srdce láskou, vděčností a pokorou víc, než se dá slovy popsat,“ napsala k snímku šťastná Lucie. Otcem maličkého je bývalý kanoista Vítězslav Gebas (41).

Svěcená s Gebasem se dali dohromady se potkali na Hrách v Riu, dohromady se dali ale až po devíti letech. Vždyť vodní slalomář, jemuž tehdy unikla »placka« o 13 setin sekundy, byl ženatý a na jaře 2017 se mu narodila dcera. Z nové olympijské lásky teď vzešel plod. „Ten největší zázrak! Naše rodina se rozrůstá a my se nemůžeme dočkat, až tě poznáme,“ radovali si při oznámení těhotenství oba sportovci.

