Olympijský pár Svěcená a Gebas: Miminko na Štědrý den!
Pod stromečkem můžete najít šperk s diamanty či klíčky od nové káry, ale proti tomuhle dárku jsou to jen cetky. Půvabná reprezentační plavkyně Lucie Svěcená (28) je poprvé mamka.
„Na Štědrý den k nám přišel ten největší dar. Narodil se Sebastien. Naplnil naše srdce láskou, vděčností a pokorou víc, než se dá slovy popsat,“ napsala k snímku šťastná Lucie. Otcem maličkého je bývalý kanoista Vítězslav Gebas (41).
Svěcená s Gebasem se dali dohromady se potkali na Hrách v Riu, dohromady se dali ale až po devíti letech. Vždyť vodní slalomář, jemuž tehdy unikla »placka« o 13 setin sekundy, byl ženatý a na jaře 2017 se mu narodila dcera. Z nové olympijské lásky teď vzešel plod. „Ten největší zázrak! Naše rodina se rozrůstá a my se nemůžeme dočkat, až tě poznáme,“ radovali si při oznámení těhotenství oba sportovci.