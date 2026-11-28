Nečasova snoubenka otevřeně: O penězích, nenávisti i předstíraném těhotenství
Ty chodíš s Nečasem? To nemůže vyjít! Takové úsudky si partnerka českého hokejového reprezentanta vyslechla na počátku jejich vztahu nejednou. Teď bývalá členka pěvecké skupiny 5Angels prozradila, jak si uzpůsobovala život v USA, kam se za svou láskou přesunula. A rozhodně to nebyl žádný med...
Když se potkali, bylo jim oběma 21. Nikola Mertlová se soustředila na svou kariéru zpěvačky, Martin Nečas byl mladičkou hvězdou NHL. Jenže jak tyhle dva světy skloubit? Jeden z nejoblíbenějších párů hokejových fanoušků ukázal, že když se chce, láska i oceán přenáší...
Začátky ale nebyly vůbec snadné. Jak Nikola ve svém podcastu Chytrý kecy přiznala, zpočátku do vývoje vztahu dost promlouval i covid. Komplikace se promítly například při její první velké cestě do USA, kdy ji nepříjemná pracovnice nechtěla pustit na navazující let v Německu. Krk Mertlové zachránilo, že došlo na střídání zaměstnanců. „Pamatuju si, že jsem si před ní začala hladit bříško, aby si jako myslela, že jsem těhotná, a tím spíš mě pustila,“ smála se zpětně nad svou fikaností Nikola, které tehdy bylo spíše do pláče.
„Přiznám se vám k něčemu, na co nejsem vůbec pyšná. Tehdy jsem do Ameriky letěla s myšlenkou, že v tom bytě musím být tak platná, aby si mě tam nechal. Teď, když to říkám nahlas, tak se za to až úplně stydím, ale bylo mi 21 a myslela jsem si, že tohle je můj úděl. A už moc dobře vím, že to tak není,“ odkryla své pocity influencerka, která v minulosti čelila nařčením, že si vyhlídla vrcholového sportovce z čisté vypočítavosti. To je ale v rozporu nejen s tím, kdo byl při seznamování jak aktivní, ale i s tím, jak těžké rozhodnutí na ni na počátku vztahu čekalo.
Vzdát svou snahu o sólovou kariéru zpěvačky, nebo zanevřít na vztah s velkým potenciálem? Jak se později ukázalo, zpěv by snad Nikola oželet dokázala, ale Martina nikoliv. A tak začala jejich společná štace v zámoří. Orientovat se v tomhle světě bylo pro Nikolu ale nejprve pořádně těžké. A časem zjistila, že dlouhodobě role »bydlenky«, jejíž náplní dne je pouze vyvařování a péče o partnera, jí nesedí.
Toužila po práci, kterou bylo ale v Americe nemožné získat kvůli pravidlům, která by dala Nikole šanci pracovat pouze v případě, že dělá něco jedinečného, na co běžný Američan nestačí. A tak se začala zabavovat tvorbou na sociální sítě, která ji postupem času začala nejen naplňovat, ale taky slušně vydělávat. Přednedávnem ale čelila nařčení z toho, že nic nedělá a je finančně závislá pouze na svém výborně vydělávajícím partnerovi.
„To mě moc mrzelo, protože já jsem za poslední roky opravdu hodně pracovala na tom, abych nebyla závislá na Martinovi, a myslím si, že se mi to daří. Podařilo se mi to zhruba už rok až dva zpátky, kdy... kdyby se nedejbože stalo, že bychom se rozešli, což vůbec nebylo v plánu, tak já bych byla v pohodě. Protože už si teď opravdu docela dlouho vydělávám sama a moc hezky,“ vysvětlila Nikola, která se navíc stala terčem i dalšího ostrého hejtu.
„Paní mi napsala něco v tom smyslu: ‚Vidím, že mažeš komentáře, a počkám si na to, až tě Martin opustí, i kdyby to trvalo dvacet let. Budu z toho mít radost,‘“ citovala frustraci komentující, která nejspíš těžce kouše pohled na to, že se Nikola po úvodním trápení dokázala za velkou louží oklepat a žije spokojený život po boku svého úspěšného partnera, se kterým v brzké době plánují svatbu.
Jak ale Nikola přiznala, chápe, že určitému množství sledujících se zapsala do paměti především jako partnerka hokejového reprezentanta. „Je to úplně v pohodě. Ale mám pocit, že spousta lidí neví, že jsem za sebou už měla třináctiletou kariéru. Vydělávala jsem si vlastně od osmi let. Myslím si ale, že většina z vás mě zná až teď z YouTube jako Martinovu přítelkyni, a to je úplně v pohodě,“ ujistila bývalá zpěvačka, že se za realitu rozhodně nemá důvod stydět.