Volební hlas za prachy? Trunda s Nedvědem vřele hostili mizeru Infantina: Naši kolaboranti
Divadlo Strahov. Šéf svazu Trunda a manažer reprezentací Nedvěd tam trumfl i slavný kus Stroupežnického Naši furianti vlastní neslavnou taškařicí Naši kolaboranti!
Hostili mizeru Gianniho Infantina (56). Jo, to je ten prezident FIFA, který měl nápad založit firmu Forward Enterprise, jíž by sám velel, a vykšeftovat přes ni komerční práva na světové šampionáty se soukromými investory. Celé o chtěl tajně spunktovat s rodinou amerického prezidenta Trumpa a sám za to měl inkasovat 1,4 miliardy korun ročně.
Infantino tím proti sobě postavil státy evropské federace UEFA, která na něj chystá trestní oznámení. Tedy asi až na Česko. To jde tímhle vřelým bratřením se s holohlavým šejdířem takřka proti všem.
Za 30 stříbrných
Co Infantino v Praze dělal? No co. Na skok si přiletěl na oběd a také pro hlas do březnových voleb, aby mohl dál sedět v křesle, jež v Curychu okupuje už deset let. Co za to ten vykuk nabídl ? Jasně že prachy. Stejně jako v arabských a afrických zemích, kde si činovníci nechají pro kačku vrtat koleno! „Investice do infrastruktury a lepších podmínek pro děti a mladé hráče jsou pro nás dlouhodobou prioritou,“ sdělil, jak má vypadat těch pověstných 30 stříbrných, David Trunda (50).
Stojí za Infantinem
ČESKO, Ázerbájdžán, Lotyšsko
Jsou veřejně proti
Anglie, Albánie, Belgie, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Německo, Norsko, Nizozemsko, Řecko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Wales
Je tam zase až po uši
Tohle šílené patolízalství není u Trundy žádná novinka. Vřele se k Infantinovi lísal už na letošním mistrovství světa a vrchol předvedl krátce po návratu z Ameriky. Tehdy ho jako jediný z evropských asociačních předsedů po odkrytí plánů na rozprodej práv k MS veřejně podpořil vyjádřením: „Vidím pragmatické výhody pro český fotbal z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem.“
Po vlně kritiky, která se na něj z celého starého kontinentu valila, se Trunda zoufale hájil, že britská televizní stanice Sky jeho slova překroutila. Opravdu? Tak proč v té servilitě vůči Infantinovi teď jede zase? Jinak se totiž ty rozjásané fotky ze sídla FAČR interpretovat nedají...
Český fotbal po naději: Zase si ničí pověst
Už už to vypadalo, že česká kopaná dostala příchodem trenéra Santiho Denii (52) novou naději. Španělský stratég odmítl trapnou holomajznu, kterou na MS viděl celý svět, a začal reprezentaci učit kombinační fotbal 21. století. V nečekaném údivu byli minulý týden dokonce i světoví šampioni, kteří se doma proti krajanu Deniovi třásli o výhru do úplného závěru. Teď to všechno Trunda, Nedvěd a spol. pohřbili. Zase se totiž bude mluvit hlavně o tom, jak ten malý stát uprostřed Evropy kolaboruje s (vše)mocnými. „Zástupci UEFA to vnímají jako velký průšvih!“ zjistil web neovlivni.cz.
Evropa hledá plán: Spiknutí v Berlíně
Jeden den se Trunda paktuje s Infantinem, druhý den pak jede na sněm UEFA, která kuje spiklenecký plán, jak Infantina sesadit. „Vedení FIFA zašlo až příliš daleko. Vraťme společně věci do normálu!“ vyzval generální sekretář unie evropských asociací Theodoridis k jednotě.
Mířil tím nejen na Trundu, ale i na další dva »zrádce« – z Lotyšska a Ázerbájdžánu. UEFA dál hledá ideálního protikandidáta, nabídl se už ovšem někdejší švýcarský reprezentant Ramon Vega (55): „Fotbal leží na jednotce intenzivní péče. Už nemůžeme dál čekat, FIFA potřebuje reformovat!“