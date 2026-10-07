Velká pardubická přišla o velké jméno: Bez Váni… Po 26 letech!
Josef Váňa (73), ikona Velké pardubické, bude v neděli 11. října legendární dostih sledovat, aniž by měl svého oře ve hře. Stane se tak po 26 letech.
Váňa starší stále trénuje, byť má aktuálně jen pět svěřenců a zbylých 68 vede jeho syn Josef (35). Ani jeden už jako žokej nejezdí a ani jeden nebude mít v dostihu svého koně. Poprvé od roku 2000.
„Kvalifikovaného koně máme, ale italský spolumajitel přemýšlí ekonomicky a povídal: Když budeme nejlépe osmí a dáme dva tisíce eur za startovné, pojďme radši vybrat menší dostih. Nonstrand kdysi vyhrál Poplerův memoriál, tak jsme ho tam dali,“ vysvětlil Váňa pro EquiTV.
Snad za rok
„Mrzí mě to. Pořád ale věřím, že jednou Chelmsford přijde na start Velké a že ju vyhraje. Když se to letos nepodařilo a obnovilo se mu zranění mezikostního svalu. Toho si na tréninkové listině nechám, tak snad příští rok,“ dodal Váňa s nadějí.
Pardubickou vyhrál 8x jako žokej a dokonce 11x v roli trenéra. Letos má jet jen deset koní. „Méně pršelo a tak to pár koní na tvrých tratích zdravotně nevydrželo. Kvalita pole je i tak úžasná!“ ocenil Váňa jako expert.
|V roce 2000 chyběli Váňovi koně na VP proto, že nestihl včas faxem poslat přihlášku.