Klan Kordů se rozrostl o holčičku: Jméno po babičce
Životní proměna je definitivně dovršena. Místo pokračování v úspěšné golfové kariéře a sbírání trofejí už má Jessica Kordová (33) to nejcennější doma. S manželem Johnnym DelPretem (36) přivítali do rodiny holčičku, která dostala naprosto rozkošné jméno.
Není to přitom první potomek slavného golfového páru. Ze syna Greysona se ze dne na den stal velký brácha. Šťastná maminka Jessica narození dcerky oznámila na svém profilu a rovnou fanouškům prozradila i její jméno. „Olivia Regina DelPrete,“ připsala k dojemné fotografii, na které drží novorozeňátko za ručičku.
Babička Regina Kordová, bývalá tenistka, se tak právem může dmout pýchou, vnučka totiž dostala jméno po ní. Sama Jessica neskrývala nadšení z nárůstu estrogenu v rodině a z toho, že se konečně vyrovnaly síly. „Maminka už není v menšině,“ dodala pobaveně k fotografii. Je vidět, že tahle sportovní rodina má počítání skóre zkrátka v krvi.