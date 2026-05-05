Nečekané úmrtí ve stáji: Velká pardubická přišla o legendu
Dostihový svět truchlí. Navždy ho opustil populární bělouš a jeden z největších smolařů historie Velké pardubické, Amant Gris. Smutnou zprávu o skonu legendárního koně potvrdil Josef Hájek, majitel Hřebčína Albertovec.
Právě v Albertovci se slavný šampion nejen narodil, ale po konci kariéry se tam také vrátil na zasloužený odpočinek. Letos v březnu v penzi oslavil úctyhodné 27. narozeniny, přičemž svůj poslední dostih běžel před dlouhými čtrnácti lety.
K milovanému zvířeti měla obrovské pouto především rodina Stromských. „Amant už na tom po zimě nebyl dobře, nohy ho trápily. Takhle je to pro něj lepší. Budeme na něj vzpomínat v nejlepším, byl to takový náš rodinný kůň. Nedávno jsme se za ním s tátou cestou z práce stavovali. Táta měl v kufru pár jablek, tak jsme se zastavili. Stačili jsme se rozloučit,“ zavzpomínal dojatý pracovní jezdec Filip Stromský, který hrdě pokračuje v rodinné tradici a přebral jezdecké otěže po svém otci Markovi.
Byl to právě Marek Stromský, s kým Amant Gris vytvořil nezapomenutelnou a tak trochu osudovou dvojici. Na start Velké pardubické se společně postavili celkem třikrát a postarali se o příběhy, které zvedaly diváky u televizních obrazovek ze židlí.
Ta nejbolestnější vzpomínka se váže k roku 2008. Dvojice tehdy překonala rekordní čas, za sebou nechala i favorizovanou Sixteen a Marek Stromský prožíval životní triumf. Euforii ale vzápětí vystřídalo kruté zklamání. Kvůli chybě a minutí jednoho z točných bodů na trati přišla nekompromisní diskvalifikace.
O dva roky později předvedli další infarktový závěr. V dechberoucím souboji s Josefem Váňou a jeho Tiumenem ze sebe Amant Gris vydal všechno. Zlatý sen se tehdy rozplynul o pouhé centimetry ve prospěch Váni.