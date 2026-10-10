Šikana potrestané Vondroušové: Pomoc, zase doping!
Vrátila se z pohádkové dovolené na Bali a... hned ji přepadla dopingová kontrola! Přitom Markéta Vondroušová (27) v červnu dostal čtyřletý zákaz činnosti za vyhození dotěrné německé kontrolorky.
Proč ji zase testují? Status profesionální tenistky jí zůstal a s ním i všechny ty protivné povinnosti. Tentokrát Maky udržela nervy na uzdě a poslušně se před komisařkou vyčůrala.
„Nic vás nezbaví jetlagu lépe než dopingová kontrola v 7 ráno,“ vzkázala a přidala pusinkový smajlík.
Že by polehčující okolnost před slyšením u Mezinárodní sportovní arbitráže, k níž se odvolala?