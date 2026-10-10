Šikana potrestané Vondroušové: Pomoc, zase doping!

Autor: as
Markéta musí dál podstupovat dopingové kontroly.

Vrátila se z pohádkové dovolené na Bali a... hned ji přepadla dopingová kontrola! Přitom Markéta Vondroušová (27) v červnu dostal čtyřletý zákaz činnosti za vyhození dotěrné německé kontrolorky.

Proč ji zase testují? Status profesionální tenistky jí zůstal a s ním i všechny ty protivné povinnosti. Tentokrát Maky udržela nervy na uzdě a poslušně se před komisařkou vyčůrala.

„Nic vás nezbaví jetlagu lépe než dopingová kontrola v 7 ráno,“ vzkázala a přidala pusinkový smajlík.

Že by polehčující okolnost před slyšením u Mezinárodní sportovní arbitráže, k níž se odvolala?

Markétino selfie z koupelny po kontrole.
Markétino selfie z koupelny po kontrole.

Témata:  blesksporttenisdopingMarkéta VondroušováBaliMezinárodní sportovní arbitráž

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