Vondroušová je také v Asii: Pláž místo kurtu
V březnu ještě Markéta Vondroušová slavila famózní obrat proti Švýcarkám v Poháru Billie Jean Kingové. Ačkoliv po boku Terezy Valentové úvodní debl ztratila, nakonec se celá česká lavička topila v absolutní euforii. Jenže pak přišla krutá rána. Na samotný závěrečný turnaj už se hvězdná tenistka nepodívala.
Tenisové kamarádky pozdravila sdílením fotky vítězného týmu BJK Cupu, sama má kvůli odmítnuté dopingové zkoušce utrum.Markéta Vondroušová (27) ale s kamarádkou Sabinou též vyrazila do Asie, jen kurty vyměnila za nejfotogeničtější pláž Indonésie jménem Kelingking Beach. Cesta na ni je trošku strmá, ovšem na překážky je Markéta ze sportu zvyklá.
Vondroušová se v srpnu odvolala až k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) a vinu od samého počátku rezolutně popírá. Tvrdý čtyřletý distanc jí Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu napařila za zmeškaný dopingový test na konci roku.
Česká tenisová hvězda se ale ostře brání. Tvrdí, že německá komisařka dorazila úplně mimo předem nahlášené hodinové okno. A co víc, údajně se na místě ani nelegitimovala a nepředložila žádné oficiální pověření.