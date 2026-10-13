Zadlužený Král z Novy kvůli čachrům s příjmy: Co s ním bude?!
Terminologií formule 1 řečeno: Josef Král (36) zejel do boxů. Jenže tenhle »pit stop« oblíbeného experta TV Nova nezabere obvyklých pár sekund, ale může se fest protáhnout, ale může se pěkně protáhnout!
Král se z obrazovky raději sám stáhl, neboť prasklo, že kvůli rodinnému byznysu s chudobou v Ústeckém kraji nasekal dluhy přesahující 12 milionů Kč. A že před věřiteli si oblíbenec fanoušků motosportu hraje na nemajetného s čistým příjmem lehce přes 20 »táců« měsíčně. Šéfové se prý o Králově maléru dozvěděli až zkraje září po výzvě insolvenčního soudu.
A kdy člen dua EisKing bude opět komentovat F1? A bude televize shánět pro další Velké ceny náhradu? „S Josefem nemáme daný žádný termín návratu, sezonu nejspíš dojedeme jen s občasnými záskoky,“ odpověděl Blesku mluvčí Nova Sport Jakub Eichler.