Budějovice dohnaly FAČR až k arbitráži CAS: Rozvrátí dvě ligy?
Českobudějovické Dynamo, fotbalový klub vlastněný Nnekou Edeovou (44) z Nigérie, nedostalo profesionální licenci a spadlo do III. ligy. Jak ale Blesk zjistil, případ se teď dostal až k Mezinárodní sportovní arbitráži CAS!
Dynamo dojelo na válku s městem, které mu vypovědělo smlouvu o užívání stadionu. Návrh, že klub sezonu dokončí v Příbrami, FAČR zamítla a nevydala licenci. „Situace, které čelíme, je skutečně ostudná a nepřijatelná!“ zlobila “ se šéfka Edeová, politiky nařkla z xenofobie a šovinismu a obrátila se rovnou na CAS.
Slyšení ve věci Dynamo vs. FAČR proběhne u tribunálu v Laussane už dnes. Pokud tam Trundova asociace uspěje, nic se vlastně nestane. Jestli ale vyhrají Budějovice, může to mít fatální dopad na aktuální sezonu!
Silné argumenty
„Na CAS jsme se obrátili, protože jsme přesvědčeni, že rozhodnutí FAČR nebylo správné a že máme pro svůj postoj dostatečně silné právní i věcné argumenty,“ uvedl pro Blesk ředitel Dynama Miroslav Markovič s tím, že nechce předjímat výsledek ani možné scénáře.
Při pohledu na obdobné kauzy se ale v krajním případě může stát, že CAS nařídí českému svazu, aby s okamžitou platností vrátil Budějovice o úroveň výš. A to by po deseti již odehraných kolech totálně zničilo II. i III. ligu! Stejně tak by byl ale devastující »schůdnější« verdikt v podobě administrativního návratu pro příští sezonu, II. liga by pak mohla mít lichý počet účastníků…
Na takové varianty je ale podle Markoviče zatím příliš brzo. „V pondělí proběhne ústní jednání, nicméně nepředpokládáme, že by bezprostředně po něm bylo vydáno konečné rozhodnutí. To očekáváme spíše v horizontu následujících měsíců,“ dodal. FAČR, ale hlavně také fanoušci, tak zůstanou asi ještě dlouho v limbu.
Víte, že…
Dynamo čelí návrhu na insolvenci. Naposledy se přihlásil brankář Havlíček s dluhem 1,2 milionu korun. Klub i tuto pohledávku rozporuje.
MOŽNÉ NÁSLEDKY (pokud Dynamo uspěje)
- Finanční kompenzaceNejčastější a nejschůdnější řešení. FAČR by v takovém případě musela Dynamu kompenzovat prokazatelnou finanční újmu a nadto nejspíš klub také tučně odškodnit.
- Garantovaná účast CAS může nařídit, aby Dynamu bylo přiznáno místo ve II. lize pro následující ročník. A to bez ohledu na to, jestli si letos vykope postup. Hrozí tedy, že by se II. liga musela dočasně rozšířit.
- Ihned zpět do II. ligyExtrémní varianta, nicméně vyloučit ji nelze. Pokud CAS vydá příkaz Dynamo vrátit do rozehrané sezony II. ligy, musela by to česká asociace okamžitě respektovat a anulovat dosavadní výsledky.