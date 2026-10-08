Komentátorská jednička Novy Král dluží miliony a soudu tvrdí: Vlastním jenom šaty
Vystupuje jako král, komentuje jako král – je to totiž hvězda TV Nova a českého motosportu Josef Král (36). Jenže úspěšný pilot vede tak trochu dvojí život. Mimo světla ramp je zadlužený až po uši a insolvenčnímu soudu tvrdí: „Beru 19 tisíc čistého měsíčně.“
Jak informuje deník pagenotfound. cz, z bytového podnikání Královy rodiny na severu Čech zbyla sekyra 12,5 milionu korun vůči společenstvím vlastníků. Některým dluží statisíce, jiným miliony. Nejvyšší pohledávka je vůči SVJ Kyjická – 2,7 mil.
Pusa jede, příjmy ne
Přestože mu jede pusa za mikrofonem, v kariéře pilota pokračuje, nabízí cvičné jízdy, je tváří projektu EisKing a spolupracuje s gigantickými firmami, skončil závodník v insolvenci. „Když soud v roce 2021 oddlužení schvaloval, vycházel z jeho průměrného příjmu ze zaměstnání u společnosti PRAGA- Export ve výši 15 850 korun měsíčně,“ píše pagenotfound.cz a pokračuje: „Letos Král u soudu doložil příjmy ve výši kolem 18 až 19 tisíc čistého a s odměnami, které dostává zhruba dvakrát ročně, 27 tisíc čistého měsíčně.“
Co na to soud?
Na rozpor mezi Královým profesním životem a výkazem příjmů, které uvádí v insolvenci, upozornil soud právní zástupce jednoho z chomutovských SVJ Jan Vondráček, jehož server citoval: „Král se prezentuje jako úspěšný člověk, ale není schopen plnit své závazky.“
Slavný šofér, který testoval jako čtvrtý Čech v historii monopost F1, zatím splatil jen tři procenta škod. V roce 2020, když žádal o oddlužení, tvrdil, že v jeho majetku je jen ošacení. Že by bral takovou almužnu? To teď řeší tribunál. Firmy spojené s Královým jménem vyzval, aby doložily, kolik jezdec skutečně vydělává.
Přitom peníze tečou...
Krále oficiálně zaměstnává společnost PRAGA- Export. Právě ta má fakturovat třetím stranám za Královy služby podstatně vyšší částky, než mu pak oficiálně vyplácí. Třeba Nově vloni naúčtovala přes milion. Letos to je už 590 tisíc. Projekt EisKing zaplatil v roce 2025 330 tisíc. To jsou fakta, která věřitelům nesedí, a tak dali podnět k soudu, který rozhodne, zda Král opravdu řádně plní svoje povinnosti. Pokud ne, hrozí mu zrušení schváleného oddlužení a další tahanice.