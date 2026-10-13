Temné tajemství hokejisty Valacha: Sebevražda přítelkyně
Dávka bolesti snad na deset životů! Boj slovenského hokejisty Juraje Valacha (37) s osudem sledovali hokejoví fanoušci se zatajeným dechem a velkým obdivem. Po smrti manželky se urostlý obránce sám stará o dcerku a handicapovaného syna. Teď ale šokoval odhalením další temné kapitoly svého života, která rodinné tragédii předcházela.
Bývalý hráč Komety Brno, pražské Slavie či Chomutova přišel o manželku v roce 2016. Simona zemřela, když čekala dvojčata Jerguše a Amálku. Lékařům se miminka podařilo zachránit, syn se však narodil s dětskou mozkovou obrnou. Slovenský tvrďák se ale nezhroutil a naopak všem ukázal, jak se dá profesionální kariéra skloubit s náročnou domácí péčí o děti.
Krutý osud si však na Valacha zasedl mnohem dřív. V jednom z příspěvků na svém instagramovém profilu zavzpomínal na štaci v České republice. „Své působení v české lize jsem ukončil dost nešťastně. Přípravu jsem začal se zlomeným prstem na noze, pak jsem měl úraz páteře s posunem ploténky o dvanáct milimetrů. Po těžkých lécích jsem utrpěl otřes mozku hned v prvním zápase po zranění, trefil mě můj dobrý kamarád. Ležel jsem tři dny v nemocnici a po návratu dostal zánět průdušek,“ vyjmenoval šílenou sérii katastrof. Tím to ale zdaleka nekončilo.
„Následně jsem si zlomil ruku na dvou místech. Čtyři dny nato jsem dostal salmonelózu s totální dehydratací. Když jsem se z toho dostal, vletěla mi pod sádru včela a následoval anafylaktický šok,“ uzavřel šílený výčet událostí, která byla podle jeho slov poslední kapkou. Své české působení tak po čtyřech stovkách odehraných zápasů raději ukončil. Po návratu domů na Slovensko vážil pouhých 89 kilogramů, ačkoliv jeho běžná hmotnost byla o sedmnáct kilo vyšší.
Ten naprosto největší šok z minulosti ale prozradil vzápětí. „Hodně lidí se mě ptalo, jestli byla moje žena mou první známostí. Předtím, než jsem se seznámil se svou zesnulou ženou, měl jsem přítelkyni z obce kousek od Bystrice. Dva měsíce po našem rozchodu se rozhodla vzít si život,“ odhalil syrovou realitu svého života.
A jak se s těžkým osudem pere teď? Aby dokázal zabezpečit dvě malé děti, ani v sedmatřiceti letech nepověsil brusle na hřebík a dál tvrdě brání soupeře v dresu prvoligového Zvolena. „Až jednou skončím s hokejem, budu muset mít dvě až tři práce, jinak skončím pod mostem. To je realita,“ přiznává zcela otevřeně hokejový bojovník.