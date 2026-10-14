Drama před zápasem Cristiana Ronalda: Balistická raketa mířila na město
Kolem Cristiana Ronalda bývá v souvislosti s portugalským národním týmem v poslední době dost dusno. Mnohem dramatičtější chvíle ale fotbalová megahvězda zažila při plnění svých klubových povinností. Přímo na město, kde se měl odehrát zápas asijské Ligy mistrů, totiž mířila balistická střela.
Výkop utkání mezi saúdskoarabským Al-Nassrem a uzbeckým Neftchi Fergana se o celou hodinu opozdil z mimořádně vážných bezpečnostních důvodů. Zatímco se hráči obou celků chystali k důležitému nástupu na trávník, nad Rijádem se odehrávalo drama. Na metropoli letěla raketa, kterou ovšem podle mluvčího saúdské koalice včas zneškodnila obrana. Za útokem stálo jemenské povstalecké hnutí Húsiů.
Saúdská civilní obrana okamžitě vydala varování před hrozícím nebezpečím. Přímo na stadionu se dokonce ozvalo hlášení, které fanoušky důrazně vyzývalo k zachování klidu. Lidé se měli vyvarovat paniky a v žádném případě neměli opouštět tribuny.
Teprve po zveřejnění informace, že veškeré nebezpečí pominulo, dala Asijská fotbalová konfederace k zahájení utkání zelenou. Fanoušci se tak nakonec fotbalového večera dočkali v plné parádě. Al-Nassr napravil zaváhání z prvního kola a na domácí půdě bezpečně zvítězil 3:1. Do střelecké listiny se zapsal i sám Ronaldo, když nekompromisně zvyšoval náskok svého týmu na 2:0.