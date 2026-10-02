Drsné konce ve stylu Ronalda: Keane se s tím nemazal, slovenský příklad i „imigrant“ Özil
Fotbalový svět sleduje, jak trpce končí reprezentační kariéra Cristiana Ronalda. Když portugalská megahvězda opustila sraz před utkáním s Dánskem, způsobilo to prvotřídní poprask. I jiní významní hráči v minulosti končili v národním týmu za skandálních okolností. Vybrali jsme pět památných kauz.
5. Miroslav Stoch (Slovensko, 2016)
Technicky nadaný křídelník měl v reprezentačním dresu několik disciplinárních incidentů. Ten nejvážnější přišel po návratu z EURO 2016 z Francie, kdy měl v letadle ostrý rozpor s trenérem Jánem Kozákem. Kozák po incidentu veřejně vyhlásil, že dokud bude u kormidla on, Stoch si pod jeho vedením v reprezentaci už nezahraje. To platilo, ale Stoch se do národního týmu vrátil po nástupu trenéra Pavla Hapala a přidal k 55 startům ve slovenském dresu ještě dalších pět.
4. Samuel Eto'o (Kamerun, 2011/2014)
Legenda kamerunského fotbalu měla s vedením domácí asociace neustálé války. V roce 2011 inicioval bojkot přátelského utkání proti Alžírsku kvůli nevyplaceným prémiím a od svazu dostal patnáctizápasový distanc. Přestože se do týmu později vrátil, po propadáku na MS 2014 odešel definitivně po dalších sporech s vedením a trenéry. Paradoxem je, že Eto´o je dnes šéfem kamerunského fotbalového svazu.
3. Mesut Özil (Německo, 2018)
Po fiasku Německa na MS 2018 v Rusku se Özil stal terčem tvrdé kritiky veřejnosti i médií, což umocnilo i jeho předchozí setkání a fotka s tureckým prezidentem Erdoganem. Özil následně oznámil konec v reprezentaci a zveřejnil ostré prohlášení, ve kterém obvinil německý svaz (DFB) a veřejnost z rasismu a neúcty: „Když vyhráváme, jsem Němec. Když prohráváme, jsem imigrant.“
2. Nicolas Anelka (Francie, 2010)
Během zpackaného MS 2010 v Jihoafrické republice o přestávce zápasu s Mexikem vulgaritami zasypal trenéra Raymonda Domenecha. Anelka byl okamžitě vyřazen z kádru. Tento incident spustil řetězovou reakci — francouzští hráči na protest odmítli trénovat a stávkovali. Anelka dostal od svazu distanc na 18 zápasů a v reprezentaci už se nikdy neobjevil. „On to celé mužstvo zabil,“ napsal o dva roky později Domenech ve své knize.
Roy Keane (Irsko, 2002)
Jeden z nejslavnějších konfliktů kolem reprezentace vůbec. Během přípravného kempu Irska před MS 2002 Keane tvrdě kritizoval podle něj amatérské podmínky a tréninkové zázemí. Když se s ním trenér Mick McCarthy snažil situaci vyříkat před celým týmem, následovala hádka plná silných slov a vulgarit. Ve hře byl i možný návrat, ale proti se postavili protihráči největší tehdejší hvězdy z Manchesteru United.