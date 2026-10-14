20 let od děsivé Čechovy fraktury lebky: Ani mu nevolali sanitku
Koleno protihráče mu prolomilo lebku, šlo o život! Dva dny pak nevnímal svět kole sebe. Fotbalový brankář Petr Čech (44) přesně před dvaceti lety začal svůj nejtěžší boj.
Ten den byl v Readingu kousek západně od Londýna zvláštní. V sobotu 14. října 2006 bylo nebývalé teplo, 18 stupňů a nepršelo. Přijela fotbalová Chelsea a sotva se začalo, hostující gólman Petr Čech vyběhl – sice byl u míče na své pravé straně šestnáctky dřív, ale irský záložník Stephen Hunt (45) ho při přeskakování trefil kolenem do hlavy. Nedostal ani žlutou kartu, podle něj i podle sudího šlo o smůlu. Smůlu, která prolomila brankáři lebeční kost. Hunt se omluvil a Čech ho nikdy veřejně nenapadl.
Kolaps
Na hřišti ještě Čech lezl po čtyřech a komunikoval, v kabině zkolaboval. Teprve v té chvíli, asi 35 minut po zranění, mu zavolali sanitku! Následoval převoz do první nemocnice, pak do druhé. Manželka Martina trávila dny u jeho lůžka v oxfordské nemocnici, kde mu lékaři srovnali kosti a vyztužili ránu třemi destičkami.
„Střet si nepamatuju, ani nic jiného z toho zápasu,“ přiznal Čech. „Úlomky kostí se dostaly velmi blízko mozku, bylo to o vlásek,“ převyprávěl později, co mu řekli. Do brány se vrátil 20. ledna 2007, po třech měsících. „To je moje velké vítězství, i když jsme ten zápas s Liverpoolem prohráli,“ řekl Čech. S helmou, která je od té doby jeho typickou výbavou.