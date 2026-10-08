Legendární gólman Čech: Zarazila ho česká rarita
Prestižní bitvu Ligy národů v Londýně si nenechal ujít ani bývalý strážce české svatyně Petr Čech (44). Způsob, jakým nový kouč Denia předává informace hráčům, ho však značně zaskočil.
Nejde mu to do slavné gólmanské hlavy. Petr Čech se objímal s německým koučem Anglie Tuchelem a zarazila ho česká rarita z dílny španělského trenéra Denii. Brankář Horníček prozradil, že se dozví z tabule, jestli jde mezi tyče, až dvě hodiny před výkopem.
„Je to pro mě překvapení, že trenéři dávají gólmanům vědět na poslední chvíli, kdo z nich bude chytat. Přece jenom bych si myslel, že na přípravu je lepší, když to člověk ví aspoň den dopředu,“ divil se »Big Pete« pro ČT sport na základě bohatých zkušeností.