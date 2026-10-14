MMA bijec Karlos Vémola se modlil: Otče náš, ať Lela vypadne!
Je trochu jako filmový Bohuš, který v Dědictví hleděl k obloze po smrti kozy: „Tos mi neměl dělat! Deset dní sa nemodlím!“ Ale MMA bijec Karlos Vémola (41) už víře nevěří navěky.
Vémola se na turnaje organizace Oktagon vrátil ze zápasnického důchodu hlavně kvůli prachům. K výdajům na zvířectvo včetně koníčků se totiž přidala drahá kauza, kde čelí obvinění, že měl drápy v pašování drog. A taky něco stojí, že si to Karlos rozházel s manželkou a mámou jeho tří ratolestí Lelou (37), které navíc nechal odtáhnout bílý Mercedes »géčko« i s dětskými sedačkami.
Za roh nevidí
Šampion ve rvačkách v kleci po výhře ve Frankfurtu nad Němcem Vosgrönem zářil štěstím a konec naoko spokojeného soužití ve vile u Prahy popsal rouhačským »vtipem«: „Já už do kostela nechodím, já jsem se modlil, aby mě pánbůh zbavil mých problémů všech – a odešla mi žena. Tak už se raději nemodlím, protože mě vždycky vyslyší, to hovado,“ smál se Vémola v podcastu sítě kasin s moderátorkou typu jeho »ex«.
A co nový vztah, Karlosi?! Je oficiální náhradou Monika Naomi, téměř identická blond kopie bývalé lásky? „Nevím. Monče říkám: Já za roh nevidím. Za roh nevidím, takže kdo ví, co bude za měsíc,“ odpověděl muž s přezdívkou Terminátor.
Vémola volný jako pták o nové lásce: Toleruje »holky i vdolky«
Lala, Lela, Lila, Lola, Lula. Kdo se v těch holkách okolo Karlose Vémoly (41) má vyznat?! MMA bijec se rozpovídal taky o tom, jak často podléhá svodům ženského »slabikáře« a jak nová kapitola ovlivňuje život ve Vémolandu! Nová Vémolova královna Monika prý ví, že Karlos se řídí heslem »někdo má rád holky, jiný zase vdolky«.
„Já mám bohužel rád obojí, ale ona mě v ničem neomezuje,“ zubil se MMA zápasník. „Dokonce je schopná říct: Hele, jestli si sem budeš tahat nějaké holky, tak budou spát na gauči! Ložnice je moje. Říkám si, to je asi fair deal (fér dohoda), ne?“