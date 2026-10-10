Vémola konečně střelil »Géčko«. Pryč bude i bílé od Lely. Co teď?!
Každé zboží má svého kupce! I luxusní vůz Mercedes-AMG G 63 Karlose Vémoly (41), byť MMA bijec musel jít s cenou výrazně dolů. Brzy zřejmě prodá i bílé »Géčko«, které nechal odtáhnout manželce Lele (37).
Vémola svoje milované auto nabídl k prodeji na začátku srpna. Jenže na inzerát za bez koruny 4,5 milionu Kč se nikdo nechytl, a tak cena černého auta s Karlosovým rukopisem spadla o celý »meloun«. „Většinou mají lidé radost, když se prodá auto, mně je to docela líto, protože jsem s tím autem strávil kus života,“ zamáčkla hvězda organizace Oktagon slzu. Vždyť tímhle mercedesem přijel »Terminátor« na svatbu.
Á propos, podle Vémoly půjde brzy do světa rovněž bílé »Géčko«, které po rozpadu vztahu nechal Lele odtáhnout i s dětskými sedačkami. Také tady byla sleva z 2 999 999 na 2 599 999 korun. O 300 tisíc levněji (za 1,6 mil. Kč) si mohou zájemci pořídit rovněž Karlosovo BMW X7. To má »nalítáno« 130 000 km.
Zápasník se sice kvůli prachům vrátil ze zápasnického důchodu zpět do klece – drogová kauza, kvůli níž přelom roku strávil za mřížemi, ho podle vlastních slov stojí milion měsíčně. Ale peníze se mají točit, a tak už Vémola plánuje další přírůstek do garáže!
„Někdo řeší nový start novým tetováním a já ho asi vyřeším novým autem,“ vysvětlil a nechal si od fanoušků poradit s výběrem. Mercedes-AMG G 63 (G-Wagon), jehož pořizovací cena začíná na více než 5 milionech, nebo sedmimístný Mercedes-Maybach GLS, kam by naskládal všech pět dětí? No teď, babo, raď!