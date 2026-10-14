Zpěvačka Shakira a urostlá hvězda NBA: Nová láska?
Rýsuje se další slavný pár? Zpěvačka Shakira (49) po bouřlivém krachu vztahu s fotbalovým nevěrníkem Gerardem Piquém (39) ještě žádnou novou známost oficiálně nepřiznala. V kuloárech se ale čím dál hlasitěji špitá o tom, že má teď velmi blízko k bývalé hvězdě basketbalové NBA!
Pilot formule 1 Lewis Hamilton nebo hollywoodský idol Tom Cruise. To jsou jen dvě z řady slavných jmen, se kterými byla hudební diva po rozpadu dlouholetého svazku spojována. Teď tento seznam podle španělského novináře Jordiho Martína rozšiřuje další těžká váha.
„Vše nasvědčuje tomu, že slavná »Vlčice« má nového nápadníka. A není jím nikdo jiný než Serge Ibaka,“ prohlásil novinář v populárním pořadu El Gordo y la Flaca. Podle Martína se kolumbijská pěvecká ikona a španělský basketbalista konžského původu scházejí tajně už několik měsíců.
A indicie? Ibaka navštívil hned několik koncertů Shakiry v Madridu a později spolu měli odletět soukromým tryskáčem rovnou do Paříže, kde se oba objevili na prestižním týdnu módy ve stejnou dobu.
Deník La Razón sice spekulace mírní a s odvoláním na novináře Aurelia Manzanera tvrdí, že lidé z okolí Shakiry sice společné schůzky potvrdili, ale dvojice se údajně vnímá pouze jako dobří přátelé. Sama zpěvačka ani urostlý basketbalista zatím nic nekomentovali, a fanouškům tak nezbývá než čekat, zda z údajně nevinného kamarádství nevznikne nový hvězdný románek.